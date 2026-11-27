साल 2026 खत्म होने वाला है और नए साल 2027 की शुरुआत होने को है. मनोरंजन जगत के लिए बॉक्स ऑफिस के लिहाज से ये साल काफी अच्छा साबित हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुईं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और नए रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए.

जहां बॉलीवुड में 'धुरंधर 2', 'बॉर्डर 2', 'आवारापन 2' और 'रामायण' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुईं वहीं साउथ में मलयालम में भी शानदार फिल्में रिलीज हुईं जिसमें 'दृश्यम 3' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं मलयालम की टॉप 7 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों के बारे में, जिनका बॉक्स ऑफिस पर डंका बजा. देखिए लिस्ट.

वाझा 2

2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल मलयालम फिल्म के बारे में बात की जाती है तो इस लिस्ट में नंबर वन पर 'वाझा 2' आती है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ के बजट में 2284% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था. कोईमोई के अनिसार, इस मलयालम फिल्म ने वर्ल्डवाइड 238.46 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसका टोटल प्रॉफिट 2284.6% रहा था. इसे ओटीटी पर भी घर बैठे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. फिल्म मलयालम के अलावा तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ भाषा में भी उपलब्ध है.

बेथलेहम कुडुंबा यूनिट (Bethlehem Kudumba Unit)

मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया था. ये इस साल की मलयालम की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म भी साबित हुई थी. कोईमोई के अनुसार, इस फिल्म ने 30 करोड़ में दुनियाभर में 333.09 करोड़ का बिजनेस किया था. इस लिहाज से इसका टोटल प्रॉफिट 1010.3% रहा था. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

प्रथम दृष्ट्या कुट्टक्कार (Pradhama Drishtiya Kuttakkar)

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर फिल्म 'प्रथम दृष्ट्या कुट्टक्कार' है, जिसने 2026 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया था. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट करीब 3.5 करोड़ था जबकि इसने दुनियाभर में 30.94 करोड़ का कारोबार किया था और इस लिहाज से फिल्म का टोटल प्रॉफिट 770.86% रहा था. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम (Bharathanatyam 2 Mohiniyattam)

मलयालम फिल्म 'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' इस साल की सबसे ज्यादा कमाई और प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में से एक है. कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 5 करोड़ था और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 40.63 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म का टोटल प्रॉफिट 712.6% रहा. ये इस साल की चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल मलयालम फिल्म रही. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

आदु 3

इस लिस्ट में 'आदु 3' पांचवे नंबर है. मलयालम की इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया था और इसे दर्शकों ने काफा पसंद किया था. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 20 करोड़ था जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 121.31 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म ने 506.55% प्रॉफिट कमाया था. इसे जी5 पर देख सकते हैं.

'दृश्यम 3' (Drishyam 3)

इसके साथ ही इस लिस्ट में फिल्म 'दृश्यम 3' भी है, जिसमें मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल लीड रोल में थे. इसे भी दर्शकों की ओर से काफी पसंद किया गया था. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 50 करोड़ था. जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 241.92 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म का प्रॉफिट 383.84% रहा था. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

अथिराडी (Athiradi)

मलयालम फिल्म 'अथिराडी' इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 68.27 करोड़ का कलेक्शन किया था जबकि इसका बजट 30 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म का टोटल प्रॉफिट 127.57% रहा था.