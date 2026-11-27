साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों मदरहुड को एन्जॉय कर रही हैं. उन्होंने 19 नवंबर, 2026 को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया. सामंथा ने बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम देव निदिमोरु है. एक्ट्रेस नॉर्मल डिलीवरी से मां बनी हैं. लेकिन अब करीब 10 दिन बाद खुलासा हुआ कि उन्हें प्रेग्नेंसी में काफी दर्द सहने पड़े थे. उन्हें डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशन्स फेस करने पड़े थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सी-सेक्शन की सलाह दे दी थी.

दरअसल, सामंथा के पति और डायरेक्टर राज निदिमोरु की आंटी डॉ. शोभा राजू ने इस बात का खुलासा किया है. फिल्मबीट की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. शोभा ने सामंथा के प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशन्स को लेकर बात की और बताया कि उन्हें नॉर्मल डिलीवरी से पहले काफी मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी.

सामंथा के बच्चे के गले में लिपटी थी गर्भनाल

राज निदिमोरु की आंटी और मशहूर गायिका डॉ. शोभा राजू ने सामंथा की डिलीवरी के समय आई मुश्किलों को लेकर बताया कि बच्चे के जन्म से पहले स्कैन में पता चला था कि बच्चे के गले में चारों और गर्भनाल लिपटी हुई थी. इसकी वजह से उसकी हलचल को लेकर चिंता हो गई थी. वो बताती हैं कि परिवार इस स्थिति को लेकर काफी परेशान हो गया था.

डॉ. शोभा के अनुसार, परिवार की चिंता उस समय और तब बढ़ गई जब राज निदिमोरु ने लंच के दौरान परिवार को बताया कि डॉक्टरों ने सामंथा को सी-सेक्शन के जरिए बच्चे को जन्म देने की सलाह दी है. वो बताती हैं कि उन्हें याद है कि परिवार 25-30 मिनट तक प्रार्थना करता रहा था. जब तक कि उन्हें राज का एक कॉल नहीं आ गया.

View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

सामंथा ने नॉर्मल डिलीवरी से बेटे को दिया था जन्म!

खबरों की मानें तो बताया जाता है कि फिल्म निर्माता ने उन्हें बताया कि सामंथा ने नॉर्मल डिलीवरी के जरिए एक बेटे को जन्म दिया. इसके बाद परिवार को बड़ी राहत मिली थी. क्योंकि पहले कॉम्प्लिकेशन्स की वजह से डिलीवरी के लिए सी-सेक्शन की सलाह दी गई थी. इससे सभी डरे हुए थे. शोभा राजू ने यह भी बताया कि सामंथा और उनका बेटा देव, दोनों स्वस्थ हैं. बच्चे के जन्म के बाद से घर में खुशी का माहौल है.

देव के जन्म के बाद परिवार में जश्न का माहौल

गौरतलब है कि बेटे देव के जन्म के बाद सामंथा और राज के घर में जश्न का माहौल बना हुआ है. हाल ही में राज की बहन शीत ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह और सेंट माइकल चर्च जाकर बच्चे के लिए प्रार्थना की थी. उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी.

सामंथा रुथ प्रभु का प्रोफेशनल फ्रंट

सामंथा रुथ प्रभु के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'मां इंति बंगारम' में देखा गया था, ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. साथ ही ये साउथ की पहली फीमेल ऑरिएंटेड फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था. इससे एक्ट्रेस को करियर की बड़ी सफलता मिली थी. इसकी सक्सेस के बाद ही उन्होंने प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था और फिल्मों से ब्रेक लेने की बात कही थी.

सामंथा की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें तो वो 'मदुरवाड़ा' में दिखाई देंगी, जो कि एक तेलुगु ड्रामा फिल्म है. इसमें एक्टर कार्थी उनके साथ दिखेंगे. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है.