प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की 'वाराणसी' का इंटरनेशन डेब्यू, 'थंडर स्टेज' पर दिखेगी पहली झलक

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाप्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की 'वाराणसी' का ग्लोबल धमाका, मेक्सिको के 'थंडर स्टेज' पर दिखेगी पहली झलक

प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की 'वाराणसी' का ग्लोबल धमाका, मेक्सिको के 'थंडर स्टेज' पर दिखेगी पहली झलक

एस एस राजामौली की फिल्म वाराणसी का इंटरनेशन डेब्यू होने वाला है.इस फिल्म की पहली झलक मेक्सिको के थंडर स्टेज पर दिखाई जाएगी. फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 23 Apr 2026 02:26 PM (IST)
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एस. एस. राजामौली ने लगातार भारतीय सिनेमा के पैमाने और महत्वाकांक्षा को एक नई पहचान दी है, जिससे उन्हें देश के सबसे दूरदर्शी कहानीकारों में से एक के रूप में ख्याति मिली है. अब, मशहूर फिल्ममेकर अपने अगले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'वाराणसी' के लिए तैयार हैं, जो अगले साल रिलीज होने वाली एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है.

​महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन के लीड रोल वाली 'वाराणसी' पहले से ही हाल के समय की सबसे प्रतीक्षित भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.अपने बड़े स्केल, स्टार पावर और राजामौली की खास स्टाइल वाली कहानी के साथ, इस फिल्म ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री दोनों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है.

थंडर स्टेज पर दिखाई जाएगी वाराणसी

​इस उत्साह को ग्लोबल लेवल पर ले जाते हुए, 'वाराणसी' कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस मैक्सिको 2026 में अपनी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तैयार है. इस फिल्म को 24 अप्रैल को 'थंडर स्टेज' पर एक खास पैनल के जरिए दिखाया जाएगा, जो दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचने के इसके सफर में एक बड़ा मील का पत्थर है.


प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की 'वाराणसी' का ग्लोबल धमाका, मेक्सिको के 'थंडर स्टेज' पर दिखेगी पहली झलक

​प्रोड्यूसर एस. एस. कार्तिकेय "वाराणसी टू द वर्ल्ड" नाम का एक विशेष सेगमेंट पेश करेंगे, जिससे वहां मौजूद लोगों को फिल्म की एक अनोखी झलक मिलेगी. इस प्रेजेंटेशन में खुद फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली का एक खास वीडियो मैसेज और पर्दे के पीछे के कुछ ऐसे फुटेज भी दिखाए जाएंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए. यह सेशन एक लाइव बातचीत के साथ खत्म होगा, जिससे फैंस को सीधे तौर पर जुड़ने और भारत के सबसे बड़े सिनेमाई दृश्यों में से एक के पीछे के विजन को महसूस करने का दुर्लभ मौका मिलेगा.


प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की 'वाराणसी' का ग्लोबल धमाका, मेक्सिको के 'थंडर स्टेज' पर दिखेगी पहली झलक

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​भारत में रिलीज होने और कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस मैक्सिको 2026 में दिखाए जाने से पहले ही, 'वाराणसी' ने दुनिया भर में हलचल मचानी शुरू कर दी है. इसकी पहली झलक यूरोप की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित स्क्रीन 'ले ग्रैंड रेक्स' के ट्रेलर फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जहां इसे शानदार रिस्पॉन्स मिला और पहले ही फ्रेम से दर्शक तालियां, सीटियां और शोर मचाने लगे.


प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की 'वाराणसी' का ग्लोबल धमाका, मेक्सिको के 'थंडर स्टेज' पर दिखेगी पहली झलक

​इस क्रेज को और बढ़ाते हुए, 'वाराणसी' से 'रुद्र' के रूप में महेश बाबू का दमदार लुक, 'कुंभ' के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन का इंटेंस फर्स्ट लुक और 'मंदाकिनी' के रूप में प्रियंका चोपड़ा जोनास का प्रभावशाली अवतार पहले ही सामने आ चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और देश भर में उत्साह भर दिया है.इन शानदार झलक के साथ उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, और अब दर्शक 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस भव्य फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.


प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की 'वाराणसी' का ग्लोबल धमाका, मेक्सिको के 'थंडर स्टेज' पर दिखेगी पहली झलक

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Published at : 23 Apr 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Priyanka Chopra SS Rajamouli VARANASI
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