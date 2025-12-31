ये हैं साउथ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, 'पुष्पा 2' नहीं ये मूवी है नंबर 1 पर

साउथ सिनेमा ने बीते कुछ सालों में न सिर्फ दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्डतोड़ कमाई की है. एक्शन, थ्रिलर और जबरदस्त विजुअल्स से भरपूर इन फिल्मों ने खूब धमाल मचाया है. वहीं जब भी साउथ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात होती है, तो ‘पुष्पा 2’ का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नंबर-1 की कुर्सी पर कोई और ही फिल्म काबिज है. आइए जानते हैं कौन-सी साउथ फिल्म बनी अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म.

बाहुबली 2

नंबर एक पर हैं प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और राम्या कृष्णन की फिल्म बाहुबली 2. इसने वर्ल्डवाइड 1788.60 करोड़ की कमाई की थी. ये तेलुगू और तमिल भाषा की फिल्म थी, जिसे दर्शको ने खूब सराहा.









पुष्पा 2

दूसरे नंबर पर है फिल्म पुष्पा 2 जिसने वर्ल्डवाइड 1742.10 करोड़ की कमाई की थी. ये अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा: द राइज' (2021) का सीक्वल है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है. इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल मुख्य भूमिकाओं में हैं.





आरआरआर

तीसरे नंबर पर है फिल्म आरआरआर जो एसएस राजामौली की फिल्म है. तेलुगु में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1230 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म में राम चरण, जूनियर एनटीआर और आलिया भट्ट, जैसे कलाकार है.





केजीएफ चैप्टर 2

चौथे नंबर पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई कन्नड़ एक्शन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जो सुपरस्टार यश की थी. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1215 करोड़ की कमाई की थी.





कल्कि 2898 एडी

इसके बाद आती है नाग अश्विन के निर्देशिन में बनी साइंस-फिक्शन एपिक फिल्म कल्कि 2898 एडी जो तेलुगु फिल्म थी. इस फिल्म ने 1042.25 करोड़ की कमाई की थी.





कांतारा चैप्टर 1

छठे नंबर पर आती है साल 2025 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म कंतारा चैप्टर 1 जिसने वर्ल्डवाइड 852.19 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, संगीत, प्रोडक्शन डिजाइन और एक्शन सीक्वेंस को बहुत सराहा गया.





रोबॉट 2.0

फिर 7वें पर आती है 2010 की साइंस-फिक्शन फिल्म रोबॉट 2.0 जो तमिल फिल्म थी. इस मूवी ने 691 करोड़ की कमाई की थी. इसे शंकर ने निर्देशित किया है और इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे.





बाहुबली 1

8वें नंबर पर आती है प्रभास की फिल्म बाहुबली 1 जिसने वर्ल्डवाइड 650 करोड़ की कमाई की थी. इसे एस.एस. राजमौली ने निर्देशित किया है. प्रभास के अलावा फिल्म में राणा डग्गुबती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं.





सालार

9वें नंबर पर आती है 2023 मे रिलीज हुई प्रभास की ही एक्शन फिल्म सालार जो तेलुगु फिल्म थी. इस मूवी ने 617.75 करोड़ की कमाई की थी.





लियो

वहीं 10वें नंबर पर है एक्शन थ्रिलर फिल्म लियो जो तमिल मूवी थी, जिसमें थलपति विजय मुख्य भूमिका में थे. फिल्म ने 605.90 करोड़ की कमाई की थी.



