सामंथा रूथ प्रभु की 'मा इंटी बंगाराम' की टली रिलीज डेट? IPL बना वजह
Maa Inti Bangaaram Release Date: सामंथा रूथ प्रभु की एक्शन फिल्म 'मा इंटी बंगारम' को लेकर नई खबर सामने आई है. फिल्म पहले 15 मई को रिलीज होने वाली थी. हालांकि, अब इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है.
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में खबरें आई है कि उनकी आने वाली फिल्म 'मा इंटी बंगारम' की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है. पहले ये फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही थी, हालांकि अब इसे देखने के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.
क्यों टली रिलीज डेट?
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को अब 19 जून को रिलीज किया जाएगा. हालांकि, मेकर्स की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिल्म की रिलीज डेट को IPL के कारण बदला जा रहा है क्योंकि मेकर्स को लगता है कि IPL की वजह से इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ सकता है.
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इन फिल्मों के भी डेट बदले
इससे पहले भी यश की 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट को बदला जा चुका है. पहले ये 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में 4 जून की तारीख तय की गई. हालांकि राम चरण की 'पेड्डी' भी उसी दिन आ रही है, इसीलिए टॉक्सिक को फिर पोस्टपोन कर दिया गया है. इसी बीच सामंथा की फिल्म को लेकर भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही है. फिल्म की रिलीज को लेकर ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया है.
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सामंथा का वर्कफ्रंट
बता दें कि इस फिल्म में सामंथा के साथ गुलशन देवैया, दिगंथ मनचले, गौतमी, श्रीमुखी जैसे कलाकार नजर आने वाले है. इस फिल्म को सामंथा के पति राज निदिमोरू ने बनाया है और इसका निर्देशन नंदिनी रेड्डी कर रही है. इसके अलावा सामंथा हाल ही में 'सुभम' फिल्म में कैमियो करती नजर आई. वहीं वो जल्द ही 'रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' वेब सीरीज में दिखाई देंगी, जिसमें उनके साथ आदित्य रॉय कपूर, अली फजल और वामिका गब्बी होंगे. राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित इस सीरीज को राज एंड डीके ने बनाया है.
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Source: IOCL