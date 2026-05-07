3 IMDb रेटिंग वाली वो फिल्म, जो बनी दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप, कंगाल हो गए मेकर्स, 99% हुआ घाटा

हर हफ्ते सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होती हैं. इसमें कुछ को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है तो कुछ छोटे बजट की फिल्म होकर भी शानदार बिजनेस कर जाती हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेकर्स किसी फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाते तो हैं लेकिन कमाई के मामले में वो फिसड्डी साबित हो जाती हैं. ऐसे में आज आपको दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसकी वजह से मेकर्स कंगाल हो गए. उन्हें 99% का घाटा सहना पड़ा.

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका निर्माण सऊदी अरब ने किया. हॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ मिलकर एक फिल्म का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया. लेकिन इसका रिजल्ट निराशापूर्ण रहा. ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई है.



एक्शन ड्रामा फिल्म है 'डेजर्ट वॉरियर'

इस फिल्म का टाइटल 'डेजर्ट वॉरियर' है, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी. साउदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से 'डेजर्ट वॉरियर' का ऐलान किया गया था. इस फिल्म का निर्माण जेबी पिक्चर्स, एजीसी स्टूडियोज और स्टूडियो मैकेनिकल ने मिलकर किया था.

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इसका डायरेक्शन भी रूपर्ट वायट ने किया था, जिन्हें 'राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स' जैसी फिल्म के लिए जाना जाता है. 'डेजर्ट वॉरियर' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसमें दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता शार्ल्टो कॉपले और ब्रिटिश-सऊदी अभिनेत्री आयशा हार्ट हैं.

'डेजर्ट वॉरियर' का बॉक्स ऑफिस और बजट

इसके साथ ही अगर 'डेजर्ट वॉरियर' के बॉक्स ऑफिस और बजट के बारे में बात की जाए तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 1400 करोड़ रुपये यानी कि 150 मिलियन डॉलर था. इसे 2026 में इंटरनेशनली रिलीज किया गया था लेकिन इसे बड़ी असफलता हाथ लगी थी.

फिल्म ना केवल अमेरिका में बल्कि साऊदी अरब में भी बुरी तरह पिटी थी. फिल्म ने शुरुआती दो हफ्तों में दुनियाभर में महज 665,000 डॉलर यानी कि करीब 6 करोड़ रुपये का ही बिजनेस कर पाई, जो इसके बजट के मुकाबले 0.4% से भी कम है. कुल मिलाकर इस फिल्म से मेकर्स को 99.6% का नुकसान हुआ, जो किसी भी फीचर फिल्म के इतिहास में सबसे ज्यादा है.

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'डेजर्ट वॉरियर' की कहानी और IMDb रेटिंग

बहरहाल, अगर 'डेजर्ट वॉरियर' की कहानी और रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी कहानी 7वीं शताब्दी के अरब में सेट पर आधारित है. इसमें राजकुमारी हिंद (आयशा हार्ट) होती हैं, जो एक क्रूर फारसी सम्राट किसरा (सर बेन किंग्सले) से बचकर भागती हैं. वह एक डाकू (एंथनी मैकी) का सहारा लेती हैं और फिर उसके खिलाफ युद्ध लड़ती हैं.



इसके साथ ही अगर इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो इसकी 10 में से 3 आईएमडीबी रेटिंग है.