'सरके चुनर' गाने को लेकर नोरा फतेही ने मांगी माफी, अनाथ बच्चियों को पढ़ाने का जिम्मा लिया

सरके चुनाव गाने के विवाद को लेकर आज बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुईं और माफी मांगी. इससे पहले संजय दत्त और बादशाह भी इस गाने को लेकर माफी मांग चुके हैं.

महिला आयोग से निकलने के बाद नोरा ने खुद इसकी जानकारी दी. नोरा फतेही ने कहा, 'मैंने इस मामले में NCW से माफी मागी है , जिम्मेदार नागरिक बनना जरूरी है इसलिए मैंने इसकी घटना की पूरी जिम्मेदारी ली है. ये समाज के लिए जरुरी है. मैं 100 अनाथ बच्चियों की शिक्षा को स्पान्सर भी करूंगी.'

बता दें कि फिल्म ‘केडी द डेविल’ के गाने ‘सरके चुनर’ में महिलाओं को कथित तौर पर अभद्र तरीके से दिखाया गया है जिसे लेकर आयोग ने उन्हें समन भेजा था.





नोरा फतेही को आज सुबह 11:30 बजे आयोग के सामने पेश होना था. करीब एक घंटे से ज़्यादा लंबी उनकी मुलाकात हुई.

नोरा ने कहा, 'हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, सारी बातें लिखित में हुई हैं. मैंने फैसला किया है कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए. इसी वजह से मैंने अनाथ लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया है.'

#WATCH | Delhi | Actor-dancer Nora Fatehi today appeared before the National Commission for Women (NCW), in connection with the matter pertaining to the song Sarke Chunar



She says, "I apologise as I have to be responsible as an artist. There was no intention to offend anybody.… pic.twitter.com/OAcvyUaE4C — ANI (@ANI) May 7, 2026

‘सरके चुनर’ गाने को लेकर नोरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा था कि उन्होंने केवल इस गाने के कन्नड़ संस्करण की शूटिंग की थी और हिंदी संस्करण में गाने के इस्तेमाल की उन्हें जानकारी नहीं थी. लेकिन अब इस गाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए माफी भी मांग ली है.

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इससे पहले अभिनेता संजय दत्त भी इसी विवाद को लेकर एनसीडब्ल्यू के सामने पेश हुए थे. उन्होंने समाज को हुई किसी भी ठेस के लिए माफी मांगी थी और 50 आदिवासी लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया था.

गाने का हिंदी संस्करण 15 मार्च को यूट्यूब पर जारी किया गया था.

उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की भारी नाराजगी देखने को मिली थी. लोगों का आरोप था कि इस तरह के गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, जबकि कुछ लोगों ने कलाकारों की सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए थे.

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