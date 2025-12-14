बॉलीवुड में काम करेंगी 'कांतारा चैप्टर 1' एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत? खुद बता दी हकीकत

रुक्मिणी वसंत ने 'कांतारा चैप्टर 1' में रानी कनकवती के किरदार में ऑडियंस की खूब तारीफें बटोरी. ऋषभ शेट्टी के साथ उनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया और इसके बाद तो जैसे उनकी पॉपुलैरिटी सातवें आसमान पर पहुंच गईं. अब 'कांतारा चैप्टर 1' के अपार सफलता के बाद एक्ट्रेस बॉलीवुड का रुख करने के लिए तैयार हैं.

रानी कनकवती का रोल प्ले कर अब रुक्मिणी वसंत सबके दिल में बस चुकी हैं. 'कांतारा चैप्टर 1' ने उन्हें हिन्दी ऑडियंस से भी रूबरू करवाया है और सभी उनके परफॉर्मेंस की बहुत सराहना भी कर रहे हैं. हिंदुस्तान टाइम्स संग खास बातचीत ने एक्ट्रेस ने अपने करियर प्लान को लेकर हिंट दिया है. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने बॉलीवुड डेब्यू पर बात की.

'मैं बहुत एक्साइटेड हूं...'

'कांतारा चैप्टर 1' के सक्सेस के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके पास कई ऑफर्स आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने कहा- 'बहुत सारी बातचीत हो रही है और ये कुछ ऐसा है जिसे लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं.' रुक्मिणी वसंत ने खुद इस बात का जिक्र किया कि 'कांतारा चैप्टर 1' में रानी कनकवती के रोल ने लोगों का दिल जीत लिया और अब उनके पास कई ऑफर्स आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)



'हिंदी ऐसी भाषा जिससे मैं बचपन से वाकिफ हूं'

रुक्मिणी वसंत ने अपने फ्यूचर प्लांस को लेकर कहा- 'मैं उन मसल्स को फैलाने की लिए काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे अभी तक मुझे लेंग्वेज में अपने इमोशंस शेयर करने का मौका नहीं मिला है. भगवान की इच्छा है, ये कुछ ऐसा होगा जिसे मैं बहुत जल्द शुरू करना चाहती हूं.' हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को लेकर उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. रुक्मिणी ने कहा- 'हिंदी ऐसी भाषा जिससे मैं बचपन से वाकिफ हूं, हमेशा से ही हिंदी फिल्मों का एक्सपोजर रहा है. मुझे लगता है कि शायद ये फौजी कनेक्शन की वजह से क्योंकि हिंदी हमेशा एक ऐसा धागा है जो हर एक कैंटोनमेंट को दूसरे से जोड़ता है. यही वो जगह होनी चाहिए जहां ये मेरे लिए उत्पन्न हुई.'

रुक्मिणी वसंत की अपकमिंग फिल्में

'कांतारा चैप्टर 1' से तो ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत ने बहुत धूम मचाया. अब इस फिल्म का फायदा एक्ट्रेस को भी बहुत हो रहा है और एक्ट्रेस के पास कई फिल्मों का लाइनअप भी किया हुआ है. इसमें 'टॉक्सिक: अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स', 'ड्रैगन' और मणि रत्नम की अनटाइटल्ड फिल्म भी शामिल है.