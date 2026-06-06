पहले ही दिन बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की बंदर, शॉकिंग है कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBandar Box Office Day 1: पहले ही दिन बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की बंदर, एक करोड़ कमाना भी नहीं हुआ नसीब, शॉकिंग है कलेक्शन

Bandar Box Office Day 1: पहले ही दिन बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की बंदर, एक करोड़ कमाना भी नहीं हुआ नसीब, शॉकिंग है कलेक्शन

Bandar Box Office Collection Day 1: बॉबी देओल की बंदर रिलीज के पहले ही दिन बुरी तरह पिट गई है. ये फिल्म ओपनिंग डे पर 1 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 06 Jun 2026 12:26 PM (IST)
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बॉबी देओल की फिल्म बंदर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, खासकर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2025 में इसकी स्क्रीनिंग के बाद से फिल्म को लेकर काफी बज था. . वहीं ये शुक्रवार, 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को लेकर जो उम्मीदें थीं, वे बॉक्स ऑफिस पर नजर नहीं आईं. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन कितनी कमाई की है.

बंदर ने कितने करोड़ से की है ओपनिंग
अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म बंदर से बॉबी देओल ने कई सालों बाद बतौर लीड बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. फिल्म के ट्रेलर को तो खूब पसंद किया गया था लेकिन अब जब ये सिनेमाघरों में पहुंच गई है तो इसे दर्शकों से ठंडा रिस्पॉन्स मिला. इसी के साथ ये रिलीज के पहले दिन एक करोड़ की कमाई भी नहीं कर पाई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बंदर ने रिलीज के पहले दिन 50 लाख रुपये कमाए हैं.
  • उम्मीद है कि वीकेंड में फिल्म की कमाई बढ़ेगी.
  •  इससे पहले, बॉबी देओल हरि हर वीर मल्लु में नजर आए थे, जिसने ओपनिंग डे पर 34.75 करोड़ रुपये कमाए थे.

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बंदर कितने करोड़ के बजट में बनी है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'बंदर' का बजट 25 करोड़ रुपये है. माना जा रहा है कि अगर कोई फिल्म पहले दिन अपने टारगेट का 10 प्रतिशत कमा लेती है, तो उसे औसत कमाई माना जाता है.  20 प्रतिशत कमाई को अच्छी कमाई माना जाता है. इस हिसाब से इस फिल्म की कमाई औसत से बहुत कम है.

'बंदर' के सामने बॉक्स ऑफिस की चुनौतियां
'बंदर' को बॉक्स ऑफिस पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. 'है जवानी तो इश्क होना है' इसी फिल्म के साथ ही शुक्रवार, 5 जून 2026 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने पहले दिन 7.50 करोड़ रुपये कमाए. इसके अलावा, बॉबी देओल की 'बंदर' का साउथ इंडियन फिल्म 'पेड्डी' से भी क्लैश हुआ है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुकाबिक  'पेद्दी' ने ने दो दिन में 90 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है. माना जा रहा है कि इन दोनों फिल्मों का असर 'बंदर' की कमाई पर पड़ा है. 

'बंदर' की कहानी
फिल्म में पूर्व टीवी सुपरस्टार समीर मेहरा (बॉबी देओल) की कहानी दिखाई गई है, जो अपने करियर और जीवन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. उसकी एक पार्टनर खुशी (सबा आज़ाद) भी है, जिसके साथ उसका रिश्ता अच्छा है. कहानी में मोड़ तब आता है जब समीर की एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री (सपना पब्बी) उसकी जिंदगी में लौटती है और उस पर बलात्कार का आरोप लगाती है. 

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Published at : 06 Jun 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Box Office Collection Day 1 Bandar
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