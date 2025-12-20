हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासाल 2026 में पैन इंडिया फिल्मों से धमाका करेंगे ये साउथ सुपरस्टार्स, लिस्ट में प्रभास से रजनीकांत तक शामिल

साल 2026 में पैन इंडिया फिल्मों से धमाका करेंगे ये साउथ सुपरस्टार्स, लिस्ट में प्रभास से रजनीकांत तक शामिल

Pan Indian Superstars Films In 2026: साल 2026 में कई साउथ सुपरस्टार्स की पैन इंडिया फिल्में रिलीज होंगी. ये फिल्म बड़े बजट की हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Dec 2025 01:09 PM (IST)
पैन इंडिया फिल्में पिछले कुछ सालों से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. साल 2025 में ऋषभ शेट्टी कांतारा चैप्टर ने टिकट खिड़की पर तहलका मचा दिया था. वहीं साल 2026 में भी साउथ के कई सुपरस्टार्स की पैन इंडिया फिल्में रिलीज होंगी जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा सकती हैं. इनमें प्रभास से लेकर थलापति विजय, यश, नानी और रजनीकांत सहित कई स्टार्स की फिल्में शामिल हैं. चलिए यहां डिटेल में जानते हैं इन साउथ सुपरस्टार्स की कौन सी फिल्में साल 2026 में कब रिलीज होगी?

प्रभास की द राजासाब
प्रभास स्टारर द राजासाब मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्मों में से एक है. इसे मारुती देसारी ने निर्देशिक किया है और इसमें प्रभास के अलावा निधि अग्रवाल और संजय दत्त ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म सिनेमाघरों में 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.

थलापति विजय की जन नायगन
थलापति विजय की पैन इंडिया फिल्म जन नायगन का क्लैश प्रभास की द राजासाब से होगा. जी हां ये फिल्म भी 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. इस मच अवेटेड फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में थलापति विजय के अलावा पूजा हेगड़े और बॉबी देओल अहम रोल में नजर आएंगे.

रजनीकांत की जेलर 2
सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पैन इंडिया 2023 की हिट फिल्म 'जेलर' के सीक्वल के साथ साल 2026 में कमबैक करेंगे. नेल्सन द्वारा निर्देशित यह एक्शन से भरपूर फिल्म पहले से ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. विद्या बालन भी इस फिल्म की कास्ट में शामिल हो रही हैं. उम्मीद है कि यह फिल्म 2026 में बॉक्स ऑफिस पर कहोराम मचा देगी.

प्रभास की स्पिरिट
संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित, 'स्पिरिट' एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है जिसमें पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में हैं. 'ट्रेन टू बुसान' और 'इटर्नल्स' में काम कर चुके कोरियाई-अमेरिकी अभिनेता डॉन ली (मा डोंग-सेओक) के फिल्म में शामिल होने की खबरों के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है. ये फिल्म 2026 के सेकंड हाफ में रिलीज हो सकती है.

यश की टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स
यश की टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स भी साल 2026 में 19 मार्च को रिलीज होगी. इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. इमसें यश के अलावा नयनतारा. टोविनो थॉमस, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी अहम रोल प्ले करते दिखेंगे.

नानी की द पैराडाइज
हरि के चौधरी निर्देशित द पैराडाइज में पैन इंडिया स्टार नानी दमदार रोल में नजर आएंगे. फिल्म में सोनाली कुलकरअणी और राघव जुयाल भी अहम रोल में दिखेंगे. ये पैन इंडिया फिल्म 26 मार्च 2026 को रिलीज होगी.

रामचरण की पेड्डी
पैन इंडिया स्टार राम चरण की फिल्म पेड्डी सिनेमाघरों में अगले साल 27 मार्च को रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशिक बुची बाबु सना ने किया है. इस फिल्म में राम चरण के अलावा शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू और विजय चंद्रशेखर ने अहम रोल प्ले किया है.

अदिवी शेष की गुडाचारी 2
अदिवी शेष की गुडाचारी भी पैन इंडिया फिल्म है. ये मूवी 1 मई 2026 को रिलीज हो सकती है. इसमें विनय कुमार सिरिगिनीडी ने अहम रोल प्ले किया है. इनके अलावा प्रभास की फौजी, मोहनलाल की दृश्यम 3 और जूनियर एनटीआर की एनटीआर नील (फाइनल टाइटल अभी बाकी है)


 

Published at : 20 Dec 2025 01:09 PM (IST)
