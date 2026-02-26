हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर बैठे फिल्म देखने वालों को लगा 56 दिनों का 'झटका', जानें OTT रिलीज का नया नियम

OTT Release New Rule: जो लोग सिनेमाघरों में फिल्में देखने की बजाय ओटीटी पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, उनको ओटीटी के इस नए नियम से बड़ा झटका लगने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 26 Feb 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

क्या आपको साउथ की फिल्में पसंद हैं? क्या आप केवल ओटीटी पर ही फिल्में देखना पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ये खबर पढ़कर बड़ा झटका लगने वाला है. क्योंकि ओटीटी ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. जिसके बाद ओटीटी पर नई रिलीज फिल्में देखने वालों का मजा थोड़ा किरकिरा होने वाला है. क्योंकि अब ओटीटी पर फिल्में 8 हफ्ते बाद ही रिलीज होंगी.

क्या है नया OTT नियम?
थिएटर्स के कारोबार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से तेलुगु फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है. जिसके मुताबिक अब सभी तेलुगु फिल्मों के लिए 8 हफ्ते का इंतजार आपको करना ही पड़ेगा. इस प्रस्ताव पर हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक में चर्चा हुई, जहां सदस्यों ने डिजिटल प्रीमियर के कारण फिल्मों के सिनेमाघरों में कम होते कारोबार पर चिंता व्यक्त की है. अगर ये नियम लागू होता है तो, इसका मतलब होगा कि कोई भी तेलुगु फिल्म अपनी थिएटर रिलीज के कम से कम 56 दिनों बाद तक किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम नहीं हो सकेगी.

सिनेमाघरों में दर्शकों की वापसी के लिए फैसला
ये फैसला थिएटर्स में कम होते कारोबार और लोगों की कम होती भीड़ को देखते हुए लिया गया है. इन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से सिनेमाघरों में एक बार फिर से लोगों की भीड़ देखने को मिल सकती है. इससे सिनेमाघरों का कारोबार भी ठप्प नहीं होगा. अभी तक लोग फिल्म की रिलीज के बाद सिनेमाघरों में ना जाकर ओटीटी पर ही फिल्में देखे लिया करते थे.

'कल्कि 2898 एडी' और 'पुष्पा 2: द रूल' का दिया उदाहरण
इस नियम के बारे में बात करते हुए फिल्म चैंबर ने दो बड़ी फिल्मों की अपार सफलता का उदाहरण दिया है. प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' और अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' जैसी कुछ ही फिल्मों ने सभी भाषाओं में पूरे 8 हफ्ते के निर्धारित समय पर ओटीटी रिलीज का फैसला किया थ, जिसके चते इन फिल्मों को सिनेमाघरों में काफी फायदा हुआ है. इन फिल्मों के कई हफ्तों तक लगातार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने फिल्म इंडस्ट्री को ये साबित कर दिया है कि डिजिटल रिलीज में देरी से भी फिल्म की कुल थिएटर कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है.

क्या थे पहले नियम?
इससे पहले तेलुगु फिल्में रिलीज के महज एक महीने बाद ही ओटीटी पर रिलीज कर दी जाती थीं. इससे लोग सिनेमाघरों में देखने नहीं जाया करते थे और सोचते थे कि एक महीने में हम घर पर ही फ्री में फिल्म देख लेंगे. इसे ही देखते हुए ये फैसला किया गया है.

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Tollywood News OTT Release OTT Rules
और पढ़ें
Embed widget