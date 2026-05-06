मलयालम एक्टर संतोष के. नायर को याद कर इमोशनल हुए मोहनलाल, ममूटी ने भी जताया दुख

मलयालम सिनेमा के जाने-माने एक्टर संतोष के. नायर के निधन की खबर से इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. उन्होंने 65 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. पथानामथिट्टा जिले के एनाथु के पास एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया. संतोष के निधन से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है. मोहनलाल और ममूटी ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी है.

कॉलेज में मोहनलाल के जूनियर थे संतोष के. नायर

मलयालम अभिनेता ममूटी ने फेसबुक पर संतोष के. नायर को याद करते हुए लिखा, 'हमने साथ में जो पल बिताए, उन्हें याद कर रहा हूं. इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं.'

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इससे पहले मोहनलाल ने भी संतोष के निधन पर दुख जताया. उन्होंने लिखा, 'आज सुबह मुझे बहुत दुखद खबर मिली. मेरे प्रिय संतोष, जिनके साथ मेरा काफी गहरा संबंध था. उनका कार दुर्घटना में निधन हो गया. संतोष कॉलेज में मेरे जूनियर थे और तब से मेरे अच्छे दोस्त और भाई रहे हैं. हमने कई फिल्मों में साथ काम किया. संतोष मजबूत इरादों वाले और नेकदिल इंसान थे, जिन्हें हर कोई बेहद पसंद करता था. संतोष के असामयिक निधन पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं.'

कब हुआ ये हादसा?

संतोष के. नायर के साथ ये हादसा मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे हुआ, जब वो अपनी पत्नी राजलक्ष्मी के साथ कार में सफर कर रहे थे. बताया जा रहा है कि कार अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई और एक पार्सल वैन से टकरा गई. इसके बाद उन्हें तुरंत अडूर लाइफ लाइन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया. इस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं. फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

ये थी संतोष के. नायर की आखिरी फिल्म

संतोष के. नायर आखिरी बार साल 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' में दिखाई दिए थे. ये फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को कृष्णदास मुरली ने डायरेक्ट किया है.

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