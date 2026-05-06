आदित्य धर ने साले को कहा 'लीजेंड', फिल्म 'धुरंधर' में ओजस गौतम के काम की जमकर की तारीफ

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों सुर्खियों में है. 5 मई को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्होंने यामी गौतम के भाई और अपने साले ओजस गौतम को जन्मदिन की बधाई दी. साथ ही फिल्म में शानदार काम करने के लिए जमकर तारीफ की. ये पोस्ट जैसे ही सामने आया, धुरंधर की स्टारकास्ट ने भी उन्हें तारीफ की और बधाई दी.

आदित्य धर ने अपने साले पर लुटाया प्यार

आदित्य धर ने ओजस के साथ कई तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'उस लड़के के नाम, जो आगे चलकर एक लेजेंड बनने वाला है. ओजस, जन्मदिन मुबारक हो!! तुम्हें हमेशा प्यार, किस्मत और खुशियां मिलती रहें. हमेशा ऐसे ही चमकते रहो! तुम सच में बहुत खास हो.'

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इस पोस्ट पर रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और विजय गांगुली जैसे कलाकारों ने कमेंट कर उन्हें इस दिन की बधाई दी और प्यार जताया.









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यामी गौतम ने भी किया पोस्ट

इसके अलावा यामी गौतम ने भी अपने भाई को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की और लिखा, 'गौतम परिवार के सबसे चमकते सदस्य को जन्मदिन मुबारक. भगवान करे तुम्हें हमेशा समझदारी, टैलेंट और काइंडनेस का आशीर्वाद मिलता रहे. मेरे छोटे प्यारे भाई, ओजस, तुम हमेशा ऐसे ही रहो.' इस पोस्ट पर भी फिल्म की टीम ने प्यार लुटाया.

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फिल्म की स्टारकास्ट

बता दें कि 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई और और कई रिकॉर्ड तोड़े थे. इसके बाद 19 मार्च 2026 को इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज किया गया, जिसने भी अपनी कमाई से हर किसी को हैरान कर दिया. बॉलीवुड, साउथ और दुनियाभर से इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया. डायरेक्टर आदित्य धर की इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, गौरव गेरा, सौम्या टंडन और आर माधवन जैसे कई शानदार कलाकार नजर आए.

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