मलयालम एक्ट्रेस सावित्री श्रीधरन का निधन, उम्र संबंधी बीमारियों से थीं पीड़ित

लोकप्रिय फिल्म 'सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया' में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना पाने वाली दिग्गज मलयालम रंगमंच कलाकार और फिल्म एक्ट्रेस सावित्री श्रीधरन का बुधवार को निधन हो गया. उन्होंने अपने घर पर ही आखिरी सांस ली. श्रीधरन 85 साल की थीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सावित्री श्रीधरन पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थीं. उनका रंगमंच पर चार दशक लंबा करियर रहा. उन्होंने महज 16 साल की उम्र में थिएटर से अभिनय की शुरुआत की थी. करीब दो दशकों तक इस फील्ड में काम करने के बाद उन्होंने पेशेवर रंगमंच की ओर रुख किया.

'केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित

प्रख्यात नाटककार के. टी. मोहम्मद के नाटक 'दीपास्तंभम महाश्चर्यम' में काम के बाद उनके थिएटर करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया. इसके बाद उन्होंने कई प्रमुख नाटक मंडलियों के साथ काम किया. रंगमंच में उनके समग्र योगदान के लिए उन्हें 'केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया था.

उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1991 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम. टी. वासुदेवन नायर के निर्देशन में बनी फिल्म 'कदावु' से की थी.

एक लंबे अंतराल के बाद, उन्होंने 2018 में फिल्म 'सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया' से बड़े पर्दे पर वापसी की, जहां उनके अभिनय की प्रशंसा हुई. इस फिल्म में शानदार भूमिका के लिए उन्हें 2019 में सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री के 'केरल राज्य फिल्म पुरस्कार' से नवाजा गया और 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' में उनका विशेष उल्लेख हुआ.

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सावित्री सावित्री की जर्नी

मनोरमा ऑनलाइन के मुताबिक, सावित्री ने वलयनद कला समिति की करुथा वेलिचम से स्टेज डेब्यू किया था. सावित्री ने 20 साल तक प्लेज किए. 1984 में उन्होंने प्रोफेशनल थिएटर में एंट्री की. वो Ithu Bhoomiyanu में नजर आईं. इसके बाद उन्होंने कलिंगा के प्लेज में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाईं. वो काफिर, सृष्टि, दीपस्तंभम महाश्चर्यम्, अच्चानुम बप्पायम, साक्षात्करम्, कुचेलावृत्तम् और समन्वयम् जैसे प्लेज किए. 2010 में उन्होंने सिनेमा में वापसी की. उन्होंने फिल्म Valiyangadi में छोटा सा रोल प्ले किया. फिल्म 'सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया' में उनके जमीला के रोल ने उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया.