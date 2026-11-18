सूर्या स्टारर फिल्म 'सीन' को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन पूरे हो गए है.फिल्म ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में सूर्या की पिछली रिलीज 'विश्‍वनाथ एंड सन्स' को भी पीछे छोड़ दिया है.

आइए जानतो हैं सीन ने 12वें दिन कितनी कमाई की है.

सीन बॉक्स ऑफिस डे 12

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, सीन ने12 दिनों में दुनियाभर में 252.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. मंगलवार, 17 नवंबर को फिल्म ने भारत में 2.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म के कुल 4,011 शो हुए.

इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 142.40 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 165.45 करोड़ रुपये हो गया है.

फिल्म ने 12वें दिन विदेशों से भी 1 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 87 करोड़ रुपये हो गया है. भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर सूर्या और नसलेन की ये फिल्म दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है.

'सीन' की दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर जारी है कमाई

दूसरे हफ्ते में फिल्म ने अब तक 30.70 करोड़ रुपये का नेट और 35.70 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. वहीं, पहले हफ्ते में फिल्म ने सात दिनों में 111.70 करोड़ रुपये नेट और 129.75 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे.

'सीन' ने 'विश्‍वनाथ एंड सन्स' को छोड़ा पीछे

सूर्या की पिछली फिल्म 'विश्‍वनाथ एंड सन्स' ने रिलीज के 12वें दिन तक दुनियाभर में 182.30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने उस दिन भारत में 2.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.

फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 105.50 करोड़ रुपये और भारत में ग्रॉस कलेक्शन 122.05 करोड़ रुपये था. वहीं, विदेशों से 12वें दिन 1.25 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जिसके बाद इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 60.25 करोड़ रुपये हो गया था. इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 182.30 करोड़ रुपये रहा था.

इसके मुकाबले सूर्या की नई फिल्म 'सीन' ने रिलीज के 12 दिनों के अंदर ही दुनियाभर में इससे ज्यादा कमाई कर ली है. जीतू माधवन के निर्देशन में बनी ये फिल्म वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में सूर्या की पिछली फिल्म से आगे निकल गई है.