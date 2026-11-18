भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को आईपीएल से बतौर खिलाड़ी संन्यास ले लिया है. उनके इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया है. आम जनता से लेकर जानी-मानी हस्तियां तक इस पर रिएक्ट कर रही हैं. बॉलीवुड और साउथ के सेलेब्स भी धोनी के रिटायरमेंट पर इमोशनल हो गए हैं. चलिए जानते हैं, किसने क्या कहा.

धनुष हुए इमोशनल

साउथ सुपरस्टार धनुष ने महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, 'कुछ खिलाड़ी हमारा मनोरंजन करते हैं, तो कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. एमएस धोनी दोनों रहे हैं. इन सभी यादों के लिए आपका शुक्रिया.'

Some players entertain us. Some become a part of our lives. MS Dhoni has been both. Thank you for all the memories. The game will never be quite the same without you, but I'll wait to see you on the sidelines. Thousands of youngsters have benefited from your advice and knowledge, hope it continues to inspire and fire up the upcoming generation. Farewell champion 🙏 — Dhanush (@dhanushkraja) November 17, 2026

उन्होंने आगे लिखा, 'आपके बिना खेल पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको मैदान के बाहर जरूर देखना चाहूंगा. हजारों युवा आपके अनुभव और सलाह से फायदा उठा चुके हैं. उम्मीद है कि आप आगे भी आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे और उनमें जोश भरते रहेंगे. चैंपियन, आपको विदाई.'

'आपके अगले सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं'

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला भी धोनी के रिटायरमेंट पर इमोशनल हो गईं. उन्होंने लिखा, 'माही, ईडन गार्डन्स में केकेआर और सीएसके के मुकाबलों की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी. ये स्टेडियम आमतौर पर बैंगनी रंग में रंगा रहता है, लेकिन जब चेन्नई खेलती है, तो आपके कारण पूरा स्टेडियम पीला हो जाता है. जब आप मैदान पर उतरते हैं, तो 60 हजार लोग 'धोनी, धोनी' के नारे लगाते हैं. ये आपका प्रभाव है! आपके अगले सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं.'

Mahi, I'll always remember KKR-CSK nights at Eden Gardens. It is usually purple. But when Chennai plays, the stadium turns yellow, because of you. And when you walk out, 60,000 people chant “Dhoni, Dhoni”. That's the impact you have! Wishing you the very best for your next chapter!! #MSDhoni #IPL2027 — Juhi Chawla Mehta (@iam_juhi) November 17, 2026

मालती चाहर बोलीं- 'हमेशा आपकी फैन रहूंगी'

मालती चाहर ने धोनी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'हमेशा आपके लिए चीयर करती रहूंगी! हमेशा आपकी फैन रहूंगी!'

Always rooting for you! Forever a fan! 💛 #Mahi #Thala #Dhoni https://t.co/U1uu7dkQQC — Malti Chahar🇮🇳 (@ChaharMalti) November 17, 2026

वहीं, वरुण धवन ने धोनी का एक पुराना वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, 'कैप्टन इंडिया.' अर्जुन कपूर ने लिखा, 'एक युग का अंत.'

कार्थी शिवकुमार ने क्या कहा?

साउथ एक्टर कार्थी शिवकुमार ने लिखा, 'हम खुशनसीब हैं कि हमने एक युवा खिलाड़ी को अपनी आंखों के सामने दिग्गज बनते देखा है. धोनी साब, नंबर 7 हमारे लिए हमेशा सिर्फ एक नंबर से बढ़कर रहेगा. चेन्नई के लिए यह अनगिनत भावनाओं, यादगार जीत और उन जादुई पलों का प्रतीक है, जिन्होंने हम लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि जब तक आखिरी मौका खत्म नहीं होता, तब तक हार नहीं माननी चाहिए.'

Fortunate to belong to a generation that witnessed a young man grow into a legend right before our eyes! #Dhoni Saab, Number 7 will forever be more than just a number. For Chennai, it stands for countless emotions, unforgettable victories and those magical moments that made millions of us believe that it’s never over until it’s over. You’ve inspired an entire generation, not just through your game, but through your humility, grace and the way you’ve carried yourself both on and off the field. Wherever the journey takes you, you’ll always be our Thala! Lots of love and best wishes. 💛 — Karthi (@Karthi_Offl) November 18, 2026

उन्होंने आगे लिखा, 'आपने सिर्फ अपने खेल से ही नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता, शालीनता और मैदान के अंदर-बाहर अपने व्यवहार से भी पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है. आपका सफर चाहे जहां भी जाए, आप हमेशा हमारे थाला रहेंगे! ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं.'

'ऐसी विरासत जो कभी खत्म नहीं होगी'

टीवी एक्टर अली गोनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह जर्सी नंबर 7 पकड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, 'एक जर्सी, एक नंबर और ऐसी विरासत जो कभी खत्म नहीं होगी. हमेशा हमारे थाला रहेंगे.'

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अनुपम खेर ने कहा- 'हमारे दिलों पर हमेशा राज करेंगे'

अनुपम खेर ने धोनी के लिए एक खास संदेश शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे प्यारे धोनी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है. हम भले ही आपको खेल के मैदान में मिस करें, लेकिन आप हमारे दिलों पर हमेशा राज करेंगे. जीते रहो.'

कार्तिक आर्यन ने पूछा- 'क्या कुछ ऐसा है, जिससे हम आपका फैसला बदलवा सकें?'

कार्तिक आर्यन ने धोनी के रिटायरमेंट पर भावुक होते हुए उनसे अपना फैसला बदलने की अपील की. उन्होंने लिखा, 'क्या कुछ ऐसा है, जिसे करते हुए हम आपका फैसला बदलवा सकें?'

कमल हासन ने कहा- बहुत कुछ सिखाने के लिए शुक्रिया

कमल हासन ने लिखा, 'प्रिय एमएस धोनी, यह बताने के लिए आपका धन्यवाद कि आत्मविश्वास किस तरह खेल और जीवन में बहुत कुछ पाने में मदद करता है. एक छोटे शहर से उभरकर राष्ट्र नायक बनने तक आपका संतुलित जोखिम लेने का अंदाज और शांत आचरण टीम इंडिया को बहुत याद आएगा. खुशी है कि चेन्नई के साथ आपकी प्रेम कहानी जारी रहेगी.'

एसएस राजामौली ने कहा- 'अगली पीढ़ियों को आप रोशनी दिखाएंगे'

एसएस राजामौली ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आपने हमारा मनोरंजन किया, आपने हमें गौरवान्वित किया. इन सबसे कहीं ज्यादा, सांस रोक देने वाले पलों में भी शांत रहते हुए आपने हमें प्रेरित किया. यह एक ऐसा पल है, जिसे संभाल पाना बहुत कठिन है. आने वाली पीढ़ियों को आप रोशनी दिखाएंगे. धोनी सर, आपका धन्यवाद.'

अनुष्का शर्मा ने भी एमएस धोनी को कभी न भूलने वाली यादें देने के लिए शुक्रिया कहा. सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, सोनल चौहान, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु और रितेश देशमुख ने भी धोनी के रिटायरमेंट पर रिएक्ट किया है.