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The Paradise Box Office: 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले कमा लिए 18.50 करोड़, हैदराबाद से बुक हुए सबसे ज्यादा टिकट

The Paradise Box Office: साउथ की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' एडवांस बुकिंग में बंपर कमाई कर रही है. फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा कलेक्शन कर लिया है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 23 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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The Paradise Box Office: 24 सितंबर 2026 को थियेटर में साउथ की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' रिलीज हो रही है. साउथ एक्टर नानी की ये फिल्म रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में बंपर कमाई कर रही है. ट्रेड मार्केट से कमाई के जो आंकडे आए हैं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये नानी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है.

सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक 'द पैराडाइज' ने 18.58 करोड़ की कुल एडवांस बुकिंग कर चुकी है. एडवांस बुकिंग ये आंकड़े शुरुआती चार दिनों के हैं और ब्लॉक सीट्स के हैं. 

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श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म काफी चर्चा में हैं. ऐसा माना जा रहा है कि फर्स्ट डे इस फिल्म को रिकॉर्ड ओपनिंग मिल सकती है.

एडवांस बुकिंग के जो आंकड़े आए हैं उसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन पहले दिन का है, यानि 24 सितंबर का है. रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन की एडवांस बुकिंग 9.86 करोड़ की हो चुकी है. 

इस फिल्म की सबसे ज्यादा बुकिंग हैदराबाद में हो रही है. अब तक यहां पर 4.58 करोड़ की टिकटें बिक चुकी हैं. 


The Paradise Box Office: 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले कमा लिए 18.50 करोड़, हैदराबाद से बुक हुए सबसे ज्यादा टिकट

सेंसर सर्टिफिकेट और रनटाइम

इस फिल्म को  सेंसर बोर्ड ने 'A' सर्टिफिकेट दिया है. नानी ने हाल में फिल्म को मिले सर्टिफिकेट पर भी बात की. उन्होंने बताया कि इसमें हाई एक्शन और खून-खराबा ज्यादा है, इसलिए शूटिंग के दौरान ही उनकी पूरी टीम मानसिक रूप से तैयार थी कि इसे सेंसर बोर्ड से 'A' सर्टिफिकेट ही मिलेगा. 

उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं है. उनका कहना था कि कई फिल्मों में हिंसा दिखाने के लिए डाली जाती है, लेकिन 'द पैराडाइज' वैसी नहीं है. इसमें गहरा ड्रामा, इमोशन और प्यार है, बस कहानी की मांग के चलते हिंसा का स्तर थोड़ा ज्यादा है.

 इसका रन टाइम 2 घंटे 49 मिनट है.

'द पैराडाइज' वर्ल्डवाइड रिलीज हो रही है और इसने दुनियाभर में 21 करोड़ से 30 करोड़ के बीच कुल प्री-सेल्स कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है.


The Paradise Box Office: 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले कमा लिए 18.50 करोड़, हैदराबाद से बुक हुए सबसे ज्यादा टिकट

नानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीकांत ओडेला और नानी की इस फिल्म को फर्स्ट डे वर्ल्डवाइड 50 करोड़ ग्रॉस की ओपनिंग मिल सकती है. अगर ऐसा हो गया तो यह नानी के करियर की अब तक की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन जाएगी. 

 

इसमें नानी के साथ राघव जुयाल भी हैं. फिल्म के अनाउंसमेंट से लेकर अब तक राघव की भी खूब चर्चा है. इसमें राघव विलेन के किरदार में हैं. फिल्म के टीजर से इतना तो समझ आ गया है कि इसमें एक्शन कमाल का है और खूब पानी की तरह बहते हुए दिखाया गया है. 


The Paradise Box Office: 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले कमा लिए 18.50 करोड़, हैदराबाद से बुक हुए सबसे ज्यादा टिकट

नानी और राघव के अलावा इसमें कायड़ू लोहार, और सोनाली कुलकर्णी लीड रोल में हैं. ये फिल्म SLV सिनेमाज के प्रोडक्शन में है और हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत आठ भाषाओं में वर्ल्डवाइड रिलीज हो रही है.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 23 Sep 2026 01:06 PM (IST)
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