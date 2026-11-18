साउथ सुपरस्टार रजनीकांत हाल ही में फिल्म 'जेलर 2' में नजर आए थे. फिल्म में उनकी एक्टिंग दर्शकों को खूब पसंद आई और ये बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट साबित हुई. अब फिल्म की सक्सेस के बीच रजनीकांत अपने पूरे परिवार के साथ ग्रीस में छुट्टियां मना रहे हैं. उनकी इस फैमिली वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

ग्रीस में परिवार संग छुट्टियां मना रहे रजनीकांत

रजनीकांत की छोटी बेटी और प्रोड्यूसर सौंदर्या रजनीकांत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर ग्रीस वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एथेंस में हमने कितनी शानदार यादें बनाई हैं. परिवार के साथ बिताई गई इस प्यारी सी छुट्टी के हर पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं.' तस्वीरों में रजनीकांत अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

पत्नी लता का हाथ थामे नजर आए रजनीकांत

पहली तस्वीर में रजनीकांत अपनी पत्नी लता रजनीकांत का हाथ थामे दिखाई दे रहे हैं. वहीं, परिवार के बाकी सदस्य भी एक-दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में उनके पोते-पोतियों की भी झलक देखने को मिल रही है. दूसरी तस्वीर में रजनीकांत अपनी बेटी, दामाद और नाती-नातिन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. परिवार की इन तस्वीरों में सभी के बीच प्यार और खूबसूरत बॉन्डिंग देखने को मिल रही है.

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अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन की शादी में पहुंचे थे रजनीकांत

रजनीकांत और उनका पूरा परिवार ग्रीस में छुट्टियां मना रहा है. दरअसल, वो यहां अपने रिश्तेदार और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर की शादी में शामिल होने पहुंचे थे. अनिरुद्ध रविचंदर ने काव्या मारन के साथ शादी की है. काव्या मारन सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं और आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन भी हैं. दोनों की शादी 11 नवंबर को भव्य समारोह में संपन्न हुई.

ओटीटी पर कब और कहां देखें 'जेलर 2'?

बता दें कि 'जेलर 2' अब ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है. ये 12 नवंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. इसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में देख सकते हैं.

'जेलर 2' साल 2023 में आई फिल्म जेलर की सीक्वल है. इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रजनीकांत ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं फिल्म में मोहनलाल, शिवा राजकुमार, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, राम्या कृष्णन, एसजे सूर्या, सूरज वेंजरामूडू और योगी बाबू जैसे शानदार कलाकार भी हैं.