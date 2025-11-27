हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'महावतार नरसिम्हा' की हुई ऑस्कर में एंट्री, 'के पॉप डेमन हंटर्स' और 'जूटोपिया 2' से होगा कड़ा मुकाबला

'महावतार नरसिम्हा' की हुई ऑस्कर में एंट्री, 'के पॉप डेमन हंटर्स' और 'जूटोपिया 2' से होगा कड़ा मुकाबला

Mahavatar Narsimha Oscar Entry: 'महावतार नरसिम्हा' को ऑस्कर में एंट्री मिल चुकी है. फिल्म इस साल की सबसी बड़ी हिट साबित हुई. लेकिन ऑस्कर एंट्री में फिल्म को दो एनिमेटेड मूवीज से मुकाबला करना पड़ेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Nov 2025 10:39 PM (IST)
अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' को बड़ी सफलता हासिल हुई है. ये फिल्म इसी साल थिएटर्स में रिलीज हुई और फिल्म को खूब प्यार मिला. सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर भी 'महावतार नरसिम्हा' ने दर्शकों का खूब प्यार कमाया. लेकिन इसके अलावा भी इस एनिमेटेड फिल्म को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. दरअसल 'महावतार नरसिम्हा' को ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह दी गई है. 

अश्विन कुमार की माइथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने इंडियन एनीमेशन के लेवल को नया आयाम दिया है. इसने दर्शकों का इतना प्यार कमाया जिसकी कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. 'महावतार नरसिम्हा' ने सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक अपने नाम का डंका बजाया और अब ग्लोबल लेवल पर भी ये अपना दबदबा कायम करने वाली है.

'महावतार नरसिम्हा' के लिए खुला ऑस्कर का रास्ता
अकादमी के ऑफिशियल लिस्ट के मुताबिक 'महावतार नरसिम्हा' को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है. इस अनाउंसमेंट के बाद से ही इंडियन ऑडियंस की उम्मीदें बढ़ गई है और अब सबके मन में यही ख्वाहिश है कि 'महावतार नरसिम्हा' ये ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम कर ले. 

किन फिल्मों से करना पड़ेगा मुकाबला?
अकादमी की ओर से जारी की कई लिस्ट में इस कैटिगरी में 'महावतार नरसिम्हा' के अलावा भी अन्य कई फिल्मों का नाम शामिल है. इस लिस्ट में दुनियाभर की 35 एनिमेटेड फिल्में शामिल हैं. आपको बता दें, 'महावतार नरसिम्हा' को 'के पॉप डेमन हंटर्स', 'जूटोपिया 2', 'स्कार्लेट', 'एलियो', 'डीमन स्लेयर: कीमेत्सु नो याइबा –इनफिनिटी कैसल,' 'इन योर ड्रीम्स' समेत कई फिल्मों का नाम शामिल है. 

'महावतार नरसिम्हा' के बारे में
अश्विन कुमार की फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी, स्पेशल इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स ने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया. थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक 'महावतार नरसिम्हा' का दबदबा बना रहा. सैकनिल्क के मुताबिक इस एनिमेटेड फिल्म ने 250.29 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 325.74 करोड़ रुपए कमाए.

Published at : 27 Nov 2025 10:39 PM (IST)
