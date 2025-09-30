ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है. हर कोई बस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहा था और अब ये इंतजार खत्म हो रहा है. 2 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म की एडवांस बुकिंग धड़ल्ले से हो रही है. इसी बीच फिल्म की टिकट के प्राइज भी बढ़ रहे हैं.

ऋषभ शेट्टी फिल्म का प्रमोशन करने का कोई मौकी नहीं छोड़ रहे हैं. साउथ के साथ नॉर्थ में भी इस फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है. नॉर्थ में भी कांतारा को बहुत पसंद किया गया था जिस वजह से इसे लेकर काफी बज है. इसी बीच फिल्म की टिकट के प्राइज को बढ़ाने की बात हो रही है और आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसे बढ़ाने की अनुमति दे दी है.

बढ़ेंगे 'कांतारा चैप्टर 1' की टिकट के प्राइज

हाल ही में पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी को लेकर कर्नाटक में विवाद हुआ था. जहां पर कुछ ग्रुप्स ने फैंस को फिल्म के लिए जश्न मानने से रोका था और साथ में बैनर भी हटा दिए थे. इसके बाद अब तेलुगू लोगों के एक ग्रुप ने तेलुगु राज्यों की सरकारों से ''कांतारा चैप्टर 1'' के टिकटों की कीमतें न बढ़ाने की अपील की. तेलंगाना सरकार ने जहां कीमत बढ़ाने का विरोध किया, वहीं आंध्र प्रदेश ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म का समर्थन किया. आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा- 'कांतारा के लिए यहां कोई बाधा न खड़ी करें! जहां तक हमारी फिल्मों के व्यावसायिक जीवन से जुड़ी मुश्किलों का सवाल है, दोनों भाषाओं के फिल्म चैंबर्स को बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए. उसके बाद, हम भी सरकारी स्तर पर बात करेंगे. मैं यह मामला माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाऊंगा.'

'कांतारा चैप्टर 1' की एडवांस बुकिंग की बात करें तो इसने अब तक 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. अभी ये कमाई और ज्यादा बढ़ने वाली है.

