प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'फौजी' दिसंबर 2026 में हो सकती है रिलीज, जल्द आएगा टीजर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'फौजी' रिलीज डेट अपडेट: प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म दिसंबर 2026 में हो सकती है रिलीज, जल्द आएगा टीजर

'फौजी' रिलीज डेट अपडेट: प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म दिसंबर 2026 में हो सकती है रिलीज, जल्द आएगा टीजर

Fauzi Release Date Update: साउथ स्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म 'फौजी' की रिलीज डेट को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. वहीं इसके टीजर पर भी बड़ा अपडेट आया है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 15 Jun 2026 11:39 AM (IST)
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Fauzi Release Date Update: साउथ सुपरस्टार प्रभास के पास इन दिनों दो बड़ी फिल्में मौजूद हैं. एक है 'स्पिरिट' और दूसरी है 'फौजी'. उनकी इन दोनों ही फिल्मों का उनके तमाम फैंस को बेसब्री से इंतजार है. 'स्पिरिट' साल 2027 में रिलीज होगी. जबकि 'फौजी' इसी साल यानी 2026 में ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. इसकी रिलीज डेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. साथ ही इसके टीजर पर भी अहम जानकारी आई है.

कब आ सकता है टीजर?

फिल्म की रिलीज डेट को लेकर आए अपडेट से पहले आइए इसके टीजर के बारे में अपडेट जान लेते हैं. 123Telugu की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म की टीम इसके प्रमोशन में जुटने के लिए तैयार है. ये एक बिग बजट फिल्म है और ऐसे में मेकर्स इसके लिए कोई कमी या लापरवाही न बरतते हुए इसका अभी से ही प्रमोशन करने वाले हैं. वहीं टीजर को लेकर अपडेट है कि टीजर की झलक आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है. फौजी पर मेकर्स बारीकी से काम कर रहे हैं और वो फैंस को एक बेहतर सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं. 

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कब रिलीज हो सकती है 'फौजी'?

रिपोर्ट्स में फौजी की रिलीज डेट को लेकर भी दावा किया गया. बताया जा रहा है कि प्रभास की ये फिल्म 3 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. मेकर्स इसी डेट पर चर्चा कर रहे हैं. अगर इस पर मुहर लगती है तो साल के आखिरी महीने में प्रभास फौजी अवतार से सिनमाघरों में धूम मचा सकते हैं. अब इन अपडेट्स के आने के बाद फैंस को आधिकारिक ऐलान का भी इंतजार है.

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सैनिक का किरदार निभाएंगे प्रभास

बाहुबली, बाहुबली 2, साहो और सालार जैसी फिल्मों से खुद को साबित कर चुके प्रभास फौजी में एक ऐसे सैनिक के रोल में नजर आएंगे जो अकेला ही पूरी बटालियन के बराबर रहता है. मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर अक्टूबर 2025 में एक्टर के जन्मदिन पर शेयर किया था. ये कहानी इतिहास के अनकहे पन्नों से जुड़ी एक साहसी और बहादुर सैनिक की कहानी है. इसमें प्रभास के साथ लीड रोल में एक्ट्रेस इमानवी इस्माइल नजर आएंगी जो अपना डेब्यू भी कर रही हैं. वहीं फिल्म का हिस्सा हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज एक्टर अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती भी हैं. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 11:39 AM (IST)
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