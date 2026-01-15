जीतू जोसेफ की फिल्म 'दृश्यम 3' में मोहनलाल लीड रोल में हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. वहीं मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. मोहनलाल ने हिट फ्रेंचाइज़ी की तीसरी फिल्म का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह जॉर्जकुट्टी नाम के एक टीवी केबल ऑपरेटर का किरदार निभा रहे हैं. मलयालम वर्जन हिंदी वर्जन से कुछ महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

मोहनलाल की फिल्म ‘दृश्यम 3’ की रिलीज डेट

‘दृश्यम 3’ की रिलीज डेट अनाउंस करते हुए मोहनलाल ने लिखा, “साल बीत गए, अतीत नहीं बदला, दृश्यम 3, दुनिया भर में 2 अप्रैल, 2026 को रिलीज हो रही है.” उनके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में एक पुराना टेलीविजन सेट, एक फावड़ा, पानी में डूबी हुई कार, एक मोबाइल फोन, एक पीला बैग, एक सीसीटीवी कैमरा और एक स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, ये सभी पहली दो फिल्मों के मेन एलीमेंट हैं. इस इंस्टॉलमेंट की वीडियो का एंड अगली फिल्म के पोस्टर के साथ होता है.

पोस्टर में मोहनलाल कैमरे की ओर सीधे देखते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पीछे उनकी पत्नी रानी जॉर्ज (मीना द्वारा स्टारर) और बेटियां अंजू और अनु (अंसीबा हसन और एस्थर अनिल द्वारा स्टारर) खड़ी नजर आती हैं. फिल्म की टैगलाइन है, "अतीत कभी चुप नहीं रहता." फिल्म के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा, "हर राज़ की एक तारीख होती है. 2 अप्रैल, 2026 - सच्चाई सामने आएगी."

दृश्यम 3 के बारे में

दृश्यम 3 का निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है और आशीर्वाद सिनेमाज के एंटनी पेरुम्बावूर ने इसका निर्माण किया है. पेन स्टूडियोज और पैनोरमा स्टूडियोज के जयंतीलाल गाडा ने फिल्म प्रेजेंट की है. यह हिट फ्रेंचाइज़ी की तीसरी कड़ी है, जिसमें जॉर्जकुट्टी पुलिस से एक गहरा राज़ छिपाने के लिए संघर्ष करता है.

दृश्यम 3 (हंदी) कब होगी रिलीज?

पिछले साल दिसंबर में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि दृश्यम 3 का हिंदी वर्जन 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्देशक हैं और इसमें अजय देवगन, श्रिया सरन और तबू मुख्य भूमिका में हैं. हिंदी वर्जन की अनाउंसमेंट वीडियो में हिंट दिया गया था कि पहली फिल्म की घटनाओं के बाद सात साल बीत चुके हैं. इसमें ये भी हिंट दिया गया है कि मुख्य किरदार एक अनहोनी घटना के कारण अपने परिवार को बदनाम होने से बचाने के लिए संघर्ष करता रहता है.