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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3 Closing Box Office: मोहनलाल की फिल्म ने कमाया 120 परसेंट प्रॉफिट, बनी मॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Drishyam 3 Closing Box Office: मोहनलाल की फिल्म ने कमाया 120 परसेंट प्रॉफिट, बनी मॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Drishyam 3 Closing BO: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को फैंस ने बहुत प्यार दिया. फिल्म हिट रही. आइए नजर डालते हैं 'दृश्यम 3' के क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 24 Jun 2026 09:11 PM (IST)
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'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. ये सक्सेसफुल 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी का तीसरा और आखिरी पार्ट है. फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 50 करोड़ था. वहीं फिल्म ने नेट 110.36 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म को रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 60.36 करोड़ मिला. वहीं रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 120.72 परसेंट कमाया. फिल्म का वर्डिक्ट हिट रहा.

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बता दें कि फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले. मोहनलाल की परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया था. फिल्म को जीतू जोसेफ ने बनाया. फिल्म ने ग्रॉस 130.22 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 111.7 करोड़ कमाए. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 241.92 करोड़ का कलेक्शन किया.

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मॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम
241.92 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई के हिसाब से फिल्म मॉलीवुड की थर्ड-हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्म बन गई है. फिल्म ने 'मंजुम्मेल बॉयज' को पछाड़ दिया है. 

आइए नजर डालते हैं टॉप 10 मॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों पर

इस लिस्ट में पहले नंबर पर 'लोकाह चैप्टर 1' है 305.17 करोड़ की कमाई के साथ. दूसरे नंबर पर 'एल2 एम्पुरान' है. फिल्म ने 268.23 करोड़ की कमाई की थी. तीसरे नंबर पर 'दृश्यम 3' है. फिल्म ने 241.92 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे नंबर पर 'मंजुम्मेल बॉयज' है, इसने 241.56 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें नबंर पर 'वाझा 2' है. इसने 238.46 करोड़ कमाए. छठे पर 'थुडारम' है जिसने 237.76 करोड़ कमाए. सातवें पर 2018 (181 करोड़), आठवें पर Aadujeevitham: The Goat Life (160.08 करोड़), नौवें पर आवेशम (156.48 करोड़) और दसवें पर  Sarvam Maya (151.27 करोड़)है.

इस लिस्ट में मोहनलाल की 3 फिल्में हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 24 Jun 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
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