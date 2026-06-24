'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. ये सक्सेसफुल 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी का तीसरा और आखिरी पार्ट है. फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 50 करोड़ था. वहीं फिल्म ने नेट 110.36 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म को रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 60.36 करोड़ मिला. वहीं रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 120.72 परसेंट कमाया. फिल्म का वर्डिक्ट हिट रहा.

ये भी पढ़ें- Ghabadkund Box Office: 6 करोड़ में बनी इस मराठी फिल्म ने 5 दिन में रिकवर किया 55 परसेंट बजट, बॉक्स ऑफिस मचा रही धमाल

View this post on Instagram A post shared by prime video IN (@primevideoin)

बता दें कि फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले. मोहनलाल की परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया था. फिल्म को जीतू जोसेफ ने बनाया. फिल्म ने ग्रॉस 130.22 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 111.7 करोड़ कमाए. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 241.92 करोड़ का कलेक्शन किया.

ये भी पढ़ें- पद्म अवॉर्ड सेरेमनी के बाद अलका याग्निक को व्हीलचेयर पर देख फैंस का टूटा दिल, बोले- एक दम से क्या हो गया, बहुत दुख हो रहा

मॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम

241.92 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई के हिसाब से फिल्म मॉलीवुड की थर्ड-हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्म बन गई है. फिल्म ने 'मंजुम्मेल बॉयज' को पछाड़ दिया है.

आइए नजर डालते हैं टॉप 10 मॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों पर

इस लिस्ट में पहले नंबर पर 'लोकाह चैप्टर 1' है 305.17 करोड़ की कमाई के साथ. दूसरे नंबर पर 'एल2 एम्पुरान' है. फिल्म ने 268.23 करोड़ की कमाई की थी. तीसरे नंबर पर 'दृश्यम 3' है. फिल्म ने 241.92 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे नंबर पर 'मंजुम्मेल बॉयज' है, इसने 241.56 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें नबंर पर 'वाझा 2' है. इसने 238.46 करोड़ कमाए. छठे पर 'थुडारम' है जिसने 237.76 करोड़ कमाए. सातवें पर 2018 (181 करोड़), आठवें पर Aadujeevitham: The Goat Life (160.08 करोड़), नौवें पर आवेशम (156.48 करोड़) और दसवें पर Sarvam Maya (151.27 करोड़)है.

इस लिस्ट में मोहनलाल की 3 फिल्में हैं.