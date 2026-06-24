पद्म अवॉर्ड सेरेमनी के बाद अलका याग्निक को व्हीलचेयर पर देख फैंस का टूटा दिल, बोले- एक दम से क्या हो गया, बहुत दुख हो रहा
अलका याग्निक को 23 जून को पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस दौरान के कई वीडियोज और फोटोज वायरल हैं. अब अलका का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वो व्हीलचेयर पर बैठी दिख रही हैं.
सिंगर अलका याग्निक इन दिनों अपनी तबियत को लेकर खबरों में हैं. अलका याग्निक को सुनने में दिक्कत होती है. वो रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस से जूझ रही हैं. 23 जून को अलका को पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस दौरान अलका को चलने में अटेंडेंट की मदद लेनी पड़ी. अलका काफी कमजोर लग रही थी. अलका को ऐसे देख फैंस दुखी हो गए.
व्हीलचेयर पर बैठीं दिखीं अलका याग्निक
अब अलका का पद्म अवॉर्ड सेरेमनी के बाद का एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में अलका व्हीलचेयर पर बैठी दिख रही हैं. अलका को व्हीलचेयर पर बैठा देख फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. फैंस अलका की जल्द रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
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यूजर्स ने किए ये कमेंट्स
अलका को व्हीलचेयर पर बैठा देख फैंस को बहुत दुख हुआ. एक यूजर ने लिखा- मेरी फेवरेट सिंगर को ये क्या हो गया. दूसरे यूजर ने लिखा- हमारी बचपन-टीनएज टाइम की प्यारी सिंगर को ऐसे देख दुख हो रहा है. जल्दी ठीक हो जाइए. एक यूजर ने लिखा- अलका जी को ऐसे देख बुरा लग रहा.
एक यूजर ने लिखा- हे भगवान, प्लीज अलका याग्निक मैम को जल्दी रिकवर कर दीजिए. अगर वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी तो वो गा पाएंगी और अपनी प्यारी आवाज से हमें एंटरटेन कर पाएंगी. प्रणाम अलका दीदी. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- एक दम से क्या हो गया अलका जी को. हे भगवान. भगवान उन्हें जल्द से ठीक कर दें.
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अलका याग्निक ने किया पोस्ट
पद्म अवॉर्ड के बाद अलका ने पोस्ट करके पद्म अवॉर्ड के लिए आभार जताया और फैंस के प्यार के लिए थैंक्यू कहा. उन्होंने अपनी हेल्थ को लेकर भी रिएक्ट किया. अलका ने लिखा कि पिछले 2 साल से वो लाइमलाइट और पब्लिक अपीरियंस से दूर हैं. अलका ने कहा, 'आप में से कई जानते हैं कि मैं एक मुश्किल बीमारी से जूझ रही हूं. इस दौरान आपके प्यार, प्रार्थना, मैसेज, सपोर्ट के लिए थैंक्यू.'