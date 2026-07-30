ED के रडार पर दाऊद गैंग का नेटवर्क! सलीम डोला गैंग पर कार्रवाई

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम डोला से जुड़े ड्रग्स नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फैसल जावेद शेख, उसकी पत्नी अल्फिया शेख समेत 12 आरोपियों के खिलाफ विशेष PMLA अदालत में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है. अदालत ने सभी आरोपियों को प्री-कॉग्निजेंस नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.

ईडी की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई द्वारा NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले के आधार पर शुरू हुई थी. जांच में सामने आया कि फैसल शेख प्रतिबंधित मेफेड्रोन (MD) ड्रग की खरीद सलीम डोला के नेटवर्क से करता था. इसके बाद फैसल और उसकी पत्नी अल्फिया ने ड्रग्स की बिक्री के लिए एक संगठित नेटवर्क तैयार किया था. दोनों सामिया खान, नासिर यासीन खान समेत कई लोगों को थोक में ड्रग्स सप्लाई करते थे, जो आगे इसे ग्राहकों तक पहुंचाते थे.

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जांच में ED को क्या पता चला?

जांच के दौरान ED को पता चला कि ड्रग्स की बिक्री से हुई कमाई को वैध दिखाने के लिए आरोपी नकदी को अपने और सहयोगियों के बैंक खातों में जमा करते थे. इसके अलावा उन्होंने अपने तथा करीबी लोगों के नाम पर कई फर्में और कंपनियां खड़ी कीं, जिनका कोई वास्तविक कारोबार नहीं था. इन फर्जी संस्थाओं और शेल कंपनियों के जरिए अपराध से अर्जित धन को बैंकिंग सिस्टम में घुमाकर वैध बनाने की कोशिश की गई.

अवैध पैसों का इस्तेमाल करने का तरीका

ED के अनुसार, ड्रग्स की बिक्री से मिलने वाली नकदी का एक हिस्सा फैजान मोहम्मद शफी शेख को दिया जाता था. वह अपनी फर्म M/S फैज इम्पेक्स और अन्य सहयोगियों के माध्यम से इस रकम को कई बैंक खातों और शेल कंपनियों के जरिए घुमाता था. बाद में धन का हिस्सा फिर से फैसल, अल्फिया और उनके परिजनों व सहयोगियों के खातों में वापस भेजा जाता था. इसी रकम का इस्तेमाल मुंबई में फ्लैट और अन्य अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया.

ED ने कुर्क की करोड़ों की संपत्ति

इस मामले में ED पहले ही करीब 5.88 करोड़ मूल्य की 7 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर चुकी है. इसके अलावा 42 लाख नकद, 1.6 किलोग्राम आभूषण (करीब 1.76 करोड़ मूल्य), तीन लग्जरी वाहन (करीब 56 लाख मूल्य) और 12 बैंक खाते जब्त या फ्रीज किए जा चुके हैं. यह कार्रवाई अक्टूबर 2025 में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान की गई थी. ईडी का कहना है कि जांच में ड्रग्स तस्करी से अर्जित धन को बैंक खातों, शेल कंपनियों और फर्जी कारोबारी संस्थाओं के माध्यम से वैध बनाने का पूरा नेटवर्क सामने आया है. मामले में आगे की जांच जारी है और एजेंसी अन्य जुड़े लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है.

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