अल्लू अर्जुन के छोटे भाई की हुई सगाई, 'पुष्पाराज' ने इस तरह से दी बधाई

साउथ सिनेमा पर राज करने वाले एक्टर अल्लू अर्जुन के घर खुशी का माहौल है क्योंकि उनके छोटे भाई और अभिनेता अल्लू सिरीश की सगाई हो गई है. जश्न के माहौल के बीच अल्लू अर्जुन ने अपने भाई को सगाई की बधाई दी है और सगाई की प्यारी फोटोज भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है.

अल्लू अर्जुन ने दी बधाई

अल्लू अर्जुन ने एक्स पर सगाई की फोटो शेयर कर अपने छोटे भाई अल्लू सिरीश की सगाई की जानकारी दी है. उन्होंने रिंग की फोटो शेयर कर लिखा, "घर पर भव्य जश्न शुरू, परिवार में एक नया सदस्य! हम इस खुशी के पल का कब से इंतज़ार कर रहे थे. मेरे प्यारे भाई, अल्लू सिरीश को बधाई और परिवार में नयनिका आपका हार्दिक स्वागत है. आप दोनों को प्यार और खुशियों से भरी एक खूबसूरत नई शुरुआत की शुभकामनाएं!"

Grand celebrations at home begin!



A new addition to the family! 💫

We’ve been waiting for this joyful moment for a while…



Congratulations to my sweetest brother, @AlluSirish, and a warm welcome to the family, #Nayanika! 🤗



Wishing you both a beautiful new beginning filled… pic.twitter.com/MHJ75xVqYX — Allu Arjun (@alluarjun) November 1, 2025

फैंस भी पोस्ट पर एक्टर के भाई को नए जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं.

बता दें कि सिरीश ने 1 महीने पहले ही अपनी सगाई की तारीख की अनाउंसमेंट कर दी थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर नयनिका का हाथ पकड़े फोटो पोस्ट की थी और लिखा था कि आज ये फोटो डालना जरूरी हो गया था. उन्होंने पोस्ट के साथ सगाई की तारीख 31 अक्टूबर बताई थी.

नयनिका हैदराबाद के व्यापारी परिवार से आती हैं. उनका लाइमलाइट और ग्लैमर की दुनिया से कोई नाता नहीं है. अल्लू परिवार की होने वाली बहू नयनिका की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों को डेट करते हुए कम ही समय हुआ है, लेकिन कपल ने जल्द ही रिश्ते पर मुहर लगाते हुए शादी करने का फैसला लिया है.

बता दें कि अल्लू अर्जुन की तरह उनके छोटे भाई सिरीश भी दक्षिण भारतीय सिनेमा का हिस्सा हैं. उन्होंने 2013 में आई तेलुगू फिल्म ‘गौरवम’ से फिल्मी पर्दे पर कदम रखा था. अल्लू सिरीश को पहली ही फिल्म में बतौर लीड एक्टर साइन किया गया, जिसके बाद उन्हें साल 2014 में आई फिल्म ‘कोथा जनता', 2016 में आई ‘श्रीरास्तु शुभमस्तु’, 2017 में आई 'ओक्का क्षणम’, 2022 में आई ‘उर्वशीवो राक्षसीवो’ और 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'बडी' में देखा गया. अब एक्टर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़