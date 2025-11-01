हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDe De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़

De De Pyaar De 2 Day 1 Box Office Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी शुरुआत कर सकती है. अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म पहले ही दिन 'केसरी- चैप्टर 2' को मात देती नजर आ रही है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Nov 2025 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर लौट रही है. दोनों की कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल जल्द रिलीज के लिए तैयार है. 'दे दे प्यार दे 2' का ट्रेलर और दो गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं जिसने फैंस को फिल्म के लिए एक्साइटेड कर दिया है. अब दर्शकों की निगाहें 'दे दे प्यार दे 2' के ओपनिंग डे कलेक्शन पर टिकी हैं.

'दे दे प्यार दे 2' एक कॉमेडी फिल्म है और ये अजय देवगन के मोस्ट अवेटेड सीक्वल्स में से एक है. फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इससे पहले फिल्म का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन सामने आ गया है जो फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है. 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी शुरुआत कर सकती है.

'दे दे प्यार दे 2' पहले दिन कितना कमाएगी?

  • पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कमा सकती है.
  • रिपोर्ट में फिल्म का पिनपॉइंट फोरकास्ट 8 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.
  • अगर ऐसा होता है तो अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म पहले ही दिन 'केसरी- चैप्टर 2' को मात दे देगी.
  • अक्षय कुमार की ये पीरियड-ड्रामा फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी.
  • कोइमोई की मानें तो 'केसरी- चैप्टर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 7.84 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.
  • अब 'दे दे प्यार दे 2' इस आंकड़े को पार करती दिख रही है.

'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट
'दे दे प्यार दे 2' को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह लीड रोल में हैं. इसके अलावा मीजान जाफरी, आर माधवन, इशिता दत्ता, जावेद जाफरी और गौतमी कपूर भी फिल्म का हिस्सा हैं.

अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर अजय देवगन के पास इस समय एक से बढ़कर एक फिल्मों का लाइनअप हैं. एक्टर 'शैतान 2', 'गोलमाल 5' और 'दृश्यम 3' जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगे. वहीं रकुलप्रीत सिंह के पास 'दे दे प्यार दे 2' के अलावा 'पति, पत्नी और वो दो' भी है. इस फिल्म में वो आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और सारा अली खान के साथ दिखाई देंगी.

Published at : 01 Nov 2025 03:36 PM (IST)
