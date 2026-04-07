कभी 'नासा' में काम करना चाहते थे अल्लू अर्जुन, हर साल बर्थडे पर करते हैं ब्लड डोनेशन

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पा राज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. वो पूरे देश के फेवरेट स्टार बन चुके हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. साल 2021 में आई फिल्म 'पुष्पा: द राइज' की सफलता ने अल्लू अर्जुन पैन इंडिया स्टार बना दिया. 8 अप्रैल को एक्टर का 44वां जन्मदिन है. आइए उनके जन्मदिन के खास मौके पर एक्टर से जुड़ी दिलचस्प बातें जानते हैं.

अल्लू अर्जुन को फिल्म 'आर्या' से मिली पहचान

अल्लू अर्जुन केवल 3 साल की उम्र में पहली बार कैमरे के सामने आए थे. 1985 में रिलीज हुई 'विजेता' उनकी पहली फिल्म थी. इस फिल्म के लीड हीरो उनके फूफा चिंरजीवी थे. इसके बाद वो फिल्म 'स्वाति मुथ्याम' में भी बाल कलाकार के रूप में नजर आए. 2003 में अल्लू अर्जुन ने फिल्म 'गंगोत्री' से बतौर लीड हीरो साउथ में एंट्री की, लेकिन एक्टर को पहचान फिल्म 'आर्या' से मिली. इसी फिल्म से उनका स्टारडम शुरू हुआ.

NASA जाना चाहते थे अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन का जन्म चेन्नई में हुआ था. उनके पिता अल्लू अरविंद तेलुगु फिल्मों के मशहूर निर्देशक हैं. अल्लू अर्जुन के जन्म के कुछ सालों बाद पूरा परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया था.

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, अल्लू अर्जुन ने बचपन में कभी एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था. कभी उन्हें पियानो टीचर बनना था तो कभी मार्शल आर्ट्स में हाथ आजमाने की सोची और कभी NASA में काम करने का मन बनाया. बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लू अर्जुन NASA जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. अंत में अल्लू अर्जुन ने फैसला लिया कि वो एनिमेशन में कुछ करेंगे. इसके लिए उन्होंने पढ़ाई भी की. कुछ दिन विज़ुअल इफेक्ट सुपरवाइज़र भी रहे, लेकिन मामला बन नहीं रहा था.

इसके बाद फिल्मी परिवार से ताल्लुख रखने वाले अल्लू अर्जुन ने एक्टिंग करनी शुरू की और उन्हें मजा आने लगा. आज उनकी गिनती भारतीय सिनेमा के टॉप एक्टर्स में होती है. वो अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बना चुके हैं.

हर साल बर्थडे पर करते हैं ये काम

अल्लू अर्जुन अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं. इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, वो हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन करते हैं और अपने फैंस को भी इस नेक काम के लिए प्रेरित करते हैं.

सिंगर भी हैं अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन एक अच्छे सिंगर भी हैं और वह अपनी गायकी का हुनर दिखा भी चुके हैं. उन्होंने 2016 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म 'सर्रेनोडु' के लिए गाना गाया था. सिंगिंग के अलावा एक्टर को उनके शानदार डांस के लिए भी जाना जाता है. उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक है

देश और दुनियाभर के करोड़ों दिलों पर राज करने .

अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवीज

वर्क फ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन के पास फिलहाल कई बड़े बजट वाली फिल्में हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'AA22xA6' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके निर्देशक एटली हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी.

इसके अलावा अल्लू अर्जुन के पास एक्शन थ्रिलर फिल्म 'AA23' है. इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज हैं. एक्टर की 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' भी कतार में है. इतना ही नहीं, अल्लू अर्जुन फिल्म 'एनिमल' के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी एक फिल्म लेकर आ रहे हैं.