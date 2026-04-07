'भूत बंगला' ही नहीं, Akshay Kumar लेकर आ रहे हैं ये 6 बड़ी फिल्में, चेक करें पूरी लिस्ट

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. एक्टर पिछले लंबे समय से एक हिट के लिए तरस रहे हैं. अक्षय को उम्मीद है कि इससे उनकी हिट की तलाश पूरी हो जाएगी. 'भूत बंगला' के अलावा अक्षय के पास अपकमिंग फिल्मों की लंबी लिस्ट है, जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आइए उनकी अपकमिंग फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

'भूत बंगला'

शुरुआत 'भूत बंगला' से ही करते हैं, जिसके डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में अक्षय के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. इस फिल्म के जरिए अक्षय और प्रियदर्शन लगभगर 14 साल बाद साथ काम कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. यह फिल्म पहले 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन 'धुरंधर 2' की चल रही लहर के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया. इस फिल्म के पेड प्रीव्यू शो 16 अप्रैल को रात 9:00 बजे से शुरू हो जाएंगे.

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'वेलकम टू द जंगल'

अक्षय कुमार की आने वाली बिग बजट और मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है. पहले यह फिल्म 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाकर 2026 में रिलीज करने का फैसला किया. अक्षय के साथ इस प्रोजेक्ट में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, अरशद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीवर, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता और दिशा पाटनी जैसे दमदार एक्टर शामिल हैं. 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून, 2026 को रिलीज होगी.

'हेरा फेरी 3'

अक्षय कुमार अपनी आइकॉनिक कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी 'हेरा फेरी' के तीसरे पार्ट के साथ वापसी करने जा रहे हैं. जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है, यह खूब चर्चा में है. बीच में परेश रावल ने यह फिल्म छोड़ दी थी. इसे लेकर काफी विवाद हुआ. हालांकि, बाद में वो फिल्म में वापस आ गए. हाल ही में मनी कंट्रोल से बातचीत में परेश ने कहा, 'आप कुछ भी मत सुनिए. 'हेरा फेरी 3' आ रही है. मैं जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू करूंगा.' सुनील शेट्टी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. दर्शक राजू, श्याम और बाबूराव की तिकड़ी को फिर से पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं.

'हैवान'

अक्षय कुमार के पास फिल्म 'हैवान' भी है, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है. इसमें अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान भी नजर आएंगे. दोनों सितारे लगभग 17 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. वहीं, प्रियदर्शन इस फिल्म को बना रहे हैं. यह 2016 की मलयालम हिट फिल्म 'ओप्पम' की हिंदी रीमेक है. फिल्म में सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर जैसी हसीनाएं भी नजर आएंगी. चर्चा है कि फिल्म मे मोहनलाल का कैमियो होगा.

'गोलमाल 5'

अक्षय कुमार की फिल्म 'गोलमाल 5' भी कतार में है. रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन (गोपाल) और उनकी पुरानी पलटन के साथ अक्षय भी नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चकी है और दर्शक अक्षय और अजय की मजेदार भिड़ंत देखने के लिए बेताब हैं. बता दें कि 'गोलमाल 5' सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'गोलमाल' का पांचवां पार्ट है.

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'भागम भाग 2'

अक्षय कुमार अपने करियर की सबसे पॉपुलर कॉमेडी फिल्मों में से एक 'भागम भाग' का सीक्वल लेकर वापस लौट रहे हैं. अक्षय ने इस फिल्म के राइट्स भी खुद खरीद लिए हैं और वो इसे एक बड़े स्तर पर बनाने की सोच रहे हैं. अक्षय चाहते हैं कि इस फिल्म में एक बार फिर उनकी जोड़ी एक्टर गोविंदा और परेश रावल के साथ बने.

'राउडी राठौर 2'

अक्षय कुमार की सुपरहिट एक्शन-ड्रामा फिल्म 'राउडी राठौर' का सीक्वल भी खूब चर्चा में है. साल 2012 में रिलीज इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था. प्रभु देवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लोगों को अक्षय का अदांज बहुत पसंद आया था. यही वजह है कि दर्शक लंबे समय से इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.