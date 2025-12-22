नंदमूरि बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' की बॉक्स ऑफिस पर दूसरे संडे बढ़िया वापसी होती दिखी लेकिन आज सोमवार को फिल्म अब तक की सबसे कम कमाई कर पाई है.

फिल्म ने 22.5 करोड़ की ताबड़तोड़ ओपनिंग ली तो लगा कि ये बड़ा कमाल करने वाली है और हो सकता है कि ये 2021 में आए पहले पार्ट 'अखंडा' को भी पीछे कर देगी, लेकिन हुआ ऐसा कि फिल्म न तो उसकी कमाई के आसपास पहुंचती दिख रही है और न ही अपना बजट निकालती.

'अखंडा 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 76.75 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन 8वें दिन फिल्म की कमाई घटकर 1.7 करोड़ रह गई. हालांकि, 9वें और 10वें दिन फिल्म ने वीकेंड की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए वापसी की और 2.55 और 3.45 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही.

अब आज 11वें दिन फिल्म की कमाई सबसे कम हुई है. फिल्म ने 10:25 बजे तक 65 लाख रुपये का ही कलेक्शन किया है. टोटल कलेक्शन 85.1 करोड़ ही हो पाया है. बता दें की आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.





'अवतार फायर एंंड ऐश' ने बिगाड़ी रफ्तार?

हिंदी पट्टी में ये तेलुगु फिल्म वैसे भी बहुत कम देखी जा रही थी. 10वें दिन हिंदी से सिर्फ 2 लाख रुपये ही कमाए क्योंकि 'धुरंधर' जैसी फिल्म के सामने टिकना मुश्किल था, लेकिन 'अवतार फायर एंड ऐश' ने तो नंदमूरि की फिल्म को उनके ही इलाके में नुकसान पहुंचा दिया है.

'अवतार 3' हर दिन तेलुगु से 2-3 करोड़ रुपये के ऊपर कमाई कर रही है जिसका मतलब साफ है कि जो दर्शक 'अखंडा 2' देखने जा सकता था वो नए ऑप्शन के आने के बाद हॉलीवुड फिल्म को तवज्जो दे रहा है.

'अखंडा 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक फिल्म का बजट 200 करोड़ के आसपास है और इसने सैक्निल्क के मुताबिक 10 दिनों में 112 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है यानी फिल्म अभी तक अपना बजट नहीं निकाल पाई है.