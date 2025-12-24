एक्सप्लोरर
कंगना रनौत ने किए ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन, तस्वीरें शेयर कर बोलीं- 'मंत्रमुग्ध हो गई'
Kangana Ranaut Visits Omkareshwar: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. एक्ट्रेस ने मंदिर से अपनी तस्वीरें शेयर भी शेयर की हैं.
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए चर्चा में रहती हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरें वायरल हो रही हैं. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए एक्ट्रेस की इन तस्वीरों में वो भक्ति में लीन नजर आ रही हैं.
Published at : 24 Dec 2025 10:06 PM (IST)
