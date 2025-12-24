हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कंगना रनौत ने किए ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन, तस्वीरें शेयर कर बोलीं- 'मंत्रमुग्ध हो गई'

कंगना रनौत ने किए ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन, तस्वीरें शेयर कर बोलीं- 'मंत्रमुग्ध हो गई'

Kangana Ranaut Visits Omkareshwar: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. एक्ट्रेस ने मंदिर से अपनी तस्वीरें शेयर भी शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 10:18 PM (IST)
Kangana Ranaut Visits Omkareshwar: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. एक्ट्रेस ने मंदिर से अपनी तस्वीरें शेयर भी शेयर की हैं.

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए चर्चा में रहती हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरें वायरल हो रही हैं. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए एक्ट्रेस की इन तस्वीरों में वो भक्ति में लीन नजर आ रही हैं.

1/7
कंगना रनौत ने फिल्मों के अलावा अपने पॉलिटिकल करियर में भी खूब नाम कमाया है. अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
कंगना रनौत ने फिल्मों के अलावा अपने पॉलिटिकल करियर में भी खूब नाम कमाया है. अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
2/7
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फोटोज शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने फैंस के सामने अपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ट्रिप की झलकियां शेयर की हैं. महादेव की भक्ति में लीन हसीना की इन तस्वीरों को लेकर चर्चा तेज है. फैंस भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं.
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फोटोज शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने फैंस के सामने अपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ट्रिप की झलकियां शेयर की हैं. महादेव की भक्ति में लीन हसीना की इन तस्वीरों को लेकर चर्चा तेज है. फैंस भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं.
Published at : 24 Dec 2025 10:06 PM (IST)
Kangana Ranaut Emergency 12 Jyotirling

Bollywood News: धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म से लिया यू-टर्न (24.12.2025)

