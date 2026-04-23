दिव्यांका सिरोही के निधन के बाद वायरल हुआ पुराना पोस्ट, आखिरी दिन की कहानी सुन फैंस हुए इमोशनल
हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही के निधन ने फैंस से लेकर फैमिली तक को तोड़कर रख दिया है. इसी बीच उनका एक पुराना पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है.
हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का 30 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्ट्रेस के यूं चले जाने से उनके फैंस को तगड़ा झटका लगता है.दिव्यांकी की डेथ के बारे में जानकारी उनकी बहन आरती ने शेयर की थी.इसी बीच अब दिव्यांका का एक पुराना पोस्ट सुर्खियों में छा गया है.
उनके इस पोस्ट को देख फैंस इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर 2023 में एक पोस्ट शेयर किया था. उस पोस्ट को उन्होंने पिन भी कर रखा है. उस तस्वीर में दिव्यांका ब्लू जैकेट पहने और सिर पर पकड़ी बांधे अपने आधे मुंह को कवर किए दिख रही हैं.
जानें क्या था दिव्यांका का आखिरी पोस्ट
इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है,'शिव मुझे अपने साथ ले चलो.'दरअसल, दिव्यांका का ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर सबसे टॉप पर पिन है, ऐसे में इसे ही उनके आखिरी पोस्ट के तौर पर देखा जा रहा है. इस पोस्ट पर फैंस इमोशनल होकर कमेंट की बौछार कर रहे हैं.
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फैंस के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि दिव्यांका अब इस दुनिया में नहीं रहीं.रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांका के निधन के पीछे की वजह हार्ट अटैक है. उन्हें हार्ट अटैक तब आया था जब एक्ट्रेस गाजियाबाद के राज एक्सटेंशन में अपने घर पर थीं.
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अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ीं.परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले कर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.आजतक के अनुसार दिव्यांका के परिवार का कहना है कि 21 अप्रैल को वो बिल्कुल नॉर्मल थीं.अपने भाई के साथ उन्होंने खाना भी खाया था.
हालांकि, दिव्यांका ने ये जरूर कहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है. उसके बाद उनका भाई किसी काम से बाहर चला गया. उन्होंने दिव्यांका को गेट बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने ओके में जवाब दिया.उस दौरान उनके परिवार के और लोग घर पर नहीं थे. जब वो वापस आए तो उन्होंने दिव्यांका को मृत पाया.दिव्यांका की बॉडी अकड़ चुकी थी और शरीर पर हल्की सूजन भी थी.
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Source: IOCL