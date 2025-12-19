OTT vs Theatre 2026: नए साल में कहां दिखेगा ज्यादा एंटरटेनमेंट?

जनवरी 2026 दर्शकों के मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है. नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होंगी. बॉलीवुड फैन्स के लिए यह एक मजेदार और धमाकेदार शुरुआत होगी.

इस महीने एक्शन, हॉरर, रोमांस, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा. कुछ नई जोड़ियां पहली बार साथ नजर आएंगी, जो दर्शकों का दिल जीत सकती हैं.

सिनेमाघरों के साथ ही साथ ओटीटी पर भी एंटरटेनमेंट की भरमार रहेगी. चलिए जानते हैं जनवरी 2026 में थिएटर या फिर ओटीटी प्लेटफार्म कौन सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग होगा. कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज कहां रिलीज होने वाली हैं.

थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में

फिल्म इक्कीस

जनवरी के पहले दिन यानी 1 जनवरी को थिएटर में नई जोड़ियां अपनी फिल्म 'इक्कीस' दर्शकों का मन बहलाएंगी.

यह फिल्म दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि यह दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है.

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया डेब्यू करेंगे.

श्रीराम राघवन ने फिल्म को डायरेक्ट किया है तो वहीं मैडॉक फिल्म्स ने इसे बनाया है.

फिल्म मायासभा

जावेद जाफरी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ‘मायासभा’ 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म का निर्देशन ‘तुंबाड’ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने किया है.

‘मायासभा’ में रहस्य, डर और दिमाग घुमा देने वाला रोमांच देखने को मिलेगा.

फिल्म बॉर्डर 2

‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

यह फिल्म साल 1997 में आई सुपरहिट वॉर फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है. इसे अनुराग सिंह ने निर्देशित किया है.

फिल्म हैप्पी पटेल

वीर दास के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हैप्पी पटेल’ 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म की कहानी जासूसी पर आधारित है,जिसमें सस्पेंस और रोमांच देखने को मिलेगा.

फिल्म में वीर दास अहम भूमिका हैं और उनके साथ मोना सिंह भी दिखाई देंगी.

फिल्म राहु-केतु

पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘राहु-केतु’ 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म में पुलकित और वरुण के साथ शालिनी पांडे, चंकी पांडे और अमित सियाल भी हैं.

फिल्म हंसी, मस्ती और मनोरंजन से भरपूर है.

फिल्म वन टू वन चा चा चा

आशुतोष राणा की फिल्म ‘वन टू वन चा चा चा’ भी 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म में आशुतोष राणा के साथ ललित प्रभाकर, अनंत विजय जोशी, अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, नायरा बनर्जी, हर्ष मायर और अशोक पाठक अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

फिल्म पूरी तरह से कॉमेडी पर आधारित है, जिसमें दर्शकों को हंसी का भरपूर तड़का मिलेगा.

2026 में ओटीटी पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज

फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2: 9 जनवरी- SonyLIV

तस्करी: द स्मगलर'स वेब: 14 जनवरी - नेटफ्लिक्स

लूपिन सीज़न 4 सीरीज: 1 जनवरी-नेटफ्लिक्स

पीपल वी मीट ऑन वेकेशन सीरीज: 9 जनवरी- नेटफ्लिक्स

टास्कर स्मगलर्स वेब सीरीज: 14 जनवरी-नेटफ्लिक्स

ए नाइट ऑफ़ सेवन किंगडम सीरीज: 19 जनवरी- जियोहॉटस्टार

ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली फिल्में