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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'धुरंधर' जोक से बॉलीवुड को 'जलाने' वाले Zakir Khan कौन हैं? स्ट्रगल से स्टार कॉमेडियन बनने की कहानी

'धुरंधर' जोक से बॉलीवुड को 'जलाने' वाले Zakir Khan कौन हैं? स्ट्रगल से स्टार कॉमेडियन बनने की कहानी

स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने हाल ही में एक अवॉर्ड शो में 'धुरंधर' की सक्सेस को लेकर बॉलीवुड को रोस्ट किया और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री 'धुरंधर 2' की सक्सेस से जल रही है. आइए जानें जाकिर खान कौन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Apr 2026 05:02 PM (IST)
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कॉमेडियन जाकिर खान इन दिनों खूब चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने एक अवॉर्ड फंक्शन में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधुर' की सक्सेस को लेकर बॉलीवुड पर तंज कसा. उन्होंने कहा था, 'बम तो ल्यारी में फूटे, लेकिन धुआं बांद्रा से जुहू में उड़ा. फिल्म इंडस्ट्री 'धुरंधर 2' की सक्सेस से जल तो रही है.' ऐसे में आइए जानते हैं आखिर जाकिर खान हैं कौन. उनके स्ट्रगल से स्टार कॉमेडियन बनने की कहानी पर भी एक नजर डालते हैं.

सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खान के पोते हैं जाकिर
जाकिर का जन्‍म मध्‍य प्रदेश के इंदौर में हुआ है. वो एक राजस्थानी मुस्लिम परिवार से ताल्‍लुक रखते हैं. उनका परिवार शास्त्रीय संगीतकारों का है. जाकिर दिग्‍गज सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खान के पोते हैं. अपने जोक्स से लोगों को हंसाने वाले जाकिर सितार बजाने में भी माहिर हैं. 

रेडियो जॉकी बनने के लिए छोड़ी पढ़ाई
जाकिर इंदौर में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रेडियो प्रोड्यूसर बनने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और दिल्ली आकर रेडियो मैनेजमेंट का कोर्स किया. इसके बाद उन्होंने जयपुर में इंटर्नशिप भी की. इस दौरान एक दोस्त ने जाकिर को ओपन माइक ट्राय करने के लिए कहा, जिसमें उन्हें मजा आने लगा. इसके बाद जाकिर ने अपनी किस्‍मत खुद लिखने के लिए आगे बढ़ गए.

धुरंधर' जोक से बॉलीवुड को 'जलाने' वाले Zakir Khan कौन हैं? स्ट्रगल से स्टार कॉमेडियन बनने की कहानी

जाकिर खान दिल्ली में तीन साल रहे थे बेरोजगार
जाकिर साल 2023 में 'कौन बनेगा करोड़पति 15' के एक एपिसोड में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताई थी. वो कहते हैं, "मैं तीन साल तक दिल्ली में रहा और मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी. मैंने अपने माता-पिता से झूठ बोला कि मेरे पास नौकरी है. उस समय मेरा एक दोस्त था और हम बहुत करीब थे. अगर खाना है तो हम साथ खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे. कम से कम अकेले तो भूखे नहीं मरेंगे. अब, मुझे कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि मैंने देखा है कि खाली पेट रहना कैसा होता है. मुझे लगता है कि सब कुछ मेरा अपना है और मेरे पास सब कुछ हो सकता है. चाहे वह सिडनी ओपेरा हो हाउस या रॉयल अल्बर्ट हॉल. ऐसा लगता है कि मैं इसे हासिल कर सकता हूं."

 
 
 
 
 
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जाकिर खान को साल 2012 में मिली पहचान
जाहिर की पॉपुलैरिटी की कहानी साल 2012 से शुरू होती है. उन्होंने कॉमेडी सेंट्रल की कॉम्पिटिशन 'इंडियाज़ बेस्ट स्टैंड अप' जीतकर पहचान हासिल की. उनकी लोकप्रियता तब और बढ़ गई जब 'ऑन एयर विद एआईबी' का उनका एक स्‍टैंडप अप 'दिल्‍ली वाली गर्लफ्रेंड' वायरल हुआ. जाकिर की फैन फॉलोइंग लड़कों में बहुत ज्यादा है. 

धुरंधर' जोक से बॉलीवुड को 'जलाने' वाले Zakir Khan कौन हैं? स्ट्रगल से स्टार कॉमेडियन बनने की कहानी

OTT के स्टार हैं जाकिर खान
जाकिर खान जहां अब देश और दुनिया के अलग-अलग शहरों में स्‍टैंडअप शोज करते हैं, वहीं OTT पर उनके 4 स्‍टैंडअप स्पेशल रिलीज हो चुके हैं. साल 2017 में वो 'हक से सिंगल' लेकर आए और 2018 में 'कक्षा ग्यारवी', 2022 में 'तथास्तु' और 2023 में 'मनपसंद'. जाकिर के ये चारों शो सुपरहिट हैं.

इसके अलावा जाकिर वेब सीरीज 'चाचा विधायक है हमारे' के तीन सीजन ला चुके हैं. इतना ही नहीं, साल 2014 में वो टीवी पर 'आपका अपना जाकिर' शो लेकर आए थे.

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जाकिर खान ने लिया लंबा ब्रेक
बता दें कि जाकिर ने हाल ही में अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने का ऐलान किया है. उन्होंने बताया था कि वो स्टैंड अप से साल 2030 तक दूर रहेंगे.

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Published at : 08 Apr 2026 05:02 PM (IST)
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Zakir Khan Zakir Khan Struggle Who Is Zakir Khan
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