ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे

ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे

हॉरर फिल्म वश लेवल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिए थे. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 Oct 2025 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपको हॉरर फिल्में देखने का शौक है तो आपके लिए गुडन्यूज है. गुजराती ब्लॉकबस्टर फिल्म वश लेवल 2 ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. आइए जानते हैं वश लेवल 2 को आप ओटीटी पर घर बैठे कहां देख सकते हैं. 

कहां और कब देख पाएंगे वश लेवल 2?
फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. नेटफ्लिक्स ने अनाउंसमेंट की कि फिल्म 22 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी. यानी फिल्म को आप आज आधी रात से गुजराती और हिंदी भाषा में देख पाएंगे. 

बता दें कि ये 2023 में आई फिल्म वश का सीक्वल है. वश को बेस्ट गुजराती फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला था. फिल्म को बहुत सराहा गया था. इसके बाद 27 अगस्त 2025 को वश लेवल 2 रिलीज हुई. ये फिल्म गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी.

वश लेवल 2 में दिखे ये स्टार्स

वश 2 को कृष्णादेव याज्ञनिक ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में जानकी बोड़ीवाला, हितू कनोडिया, मोनल गज्जर और हितेन कुमार अहम रोल में हैं. फिल्म के थिएटर में पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. अब फैंस फिल्म को ओटीटी पर देख पाएंगे. फिल्म को कल्पेश सोनी और कृणाल सोनी ने प्रोड्यूस किया है. Panorama Studios ने फिल्म को डिस्ट्रिब्यूट किया है. Andrew Samuel का म्यूजिक है. शिवम भट्ट ने फिल्म की एडिटिंग की है.


ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे

वश लेवल 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 8 करोड़ के बजट में बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13.54 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. फिल्म ने पूरा बजट रिकवर किया और  69.25% का प्रॉफिट किया. बता दें कि वश लेवल 2 इस साल की सेकंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग गुजराती फिल्म थी. पहले नंबर पर Umbarro ने जगह बनाई है. 

बता दें कि वश को इतना पसंद किया गया था कि इसका हिंदी में भी रीमेक बना था. हिंदी में फिल्म का नाम शैतान था. फिल्म में अजय देवगन और आर माधवन अहम रोल में थे. अब वश लेवल 2 के बाद शैतान का भी सेकंड पार्ट आएग.

Published at : 21 Oct 2025 01:35 PM (IST)
Vash
Embed widget