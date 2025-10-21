हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक

टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक

सारा खान ने शादी के बाद पहली दिवाली सेलिब्रेट की है. सारा खान ने सोशल मीडिया पर पति के साथ दिवाली के जश्न की तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 11:23 AM (IST)
सारा खान ने शादी के बाद पहली दिवाली सेलिब्रेट की है. सारा खान ने सोशल मीडिया पर पति के साथ दिवाली के जश्न की तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

सारा खान इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही हैं. शादीके बाद उन्होंने पहली दीवाली सेलिब्रेट की है.

1/7
सारा ने दिवाली के जश्न के लिए ब्लू कलर की साड़ी पहनी. इस साड़ी के साथ उन्होंने सिंदूर भी फ्लॉन्ट किया.
सारा ने दिवाली के जश्न के लिए ब्लू कलर की साड़ी पहनी. इस साड़ी के साथ उन्होंने सिंदूर भी फ्लॉन्ट किया.
2/7
उन्होंने हाथ में दीया लिए पोज दिए. इस दौरान उनके पति कृष पाठक भी साथ थे.
उन्होंने हाथ में दीया लिए पोज दिए. इस दौरान उनके पति कृष पाठक भी साथ थे.
3/7
सारा और कृष की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. बता दें कि कृष और सारा ने हाल ही में शादी की है.
सारा और कृष की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. बता दें कि कृष और सारा ने हाल ही में शादी की है.
4/7
दोनों ने 8 अक्टूबर को शादी की फोटोज शेयर की. उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी.
दोनों ने 8 अक्टूबर को शादी की फोटोज शेयर की. उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी.
5/7
सारा खान टीवी की फेमस एक्ट्रेस हैं. वहीं कृष पाठक टीवी के फेमस शो रामायण में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं.
सारा खान टीवी की फेमस एक्ट्रेस हैं. वहीं कृष पाठक टीवी के फेमस शो रामायण में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं.
6/7
सारा और कृष की शादी की तस्वीरें काफी वायरल हुई थीं. दोनों ने साथ में म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है.
सारा और कृष की शादी की तस्वीरें काफी वायरल हुई थीं. दोनों ने साथ में म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है.
7/7
बता दें कि सारा खान को शो बिदाई से नेम- फेम मिला था. इस शो उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी.
बता दें कि सारा खान को शो बिदाई से नेम- फेम मिला था. इस शो उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी.
Published at : 21 Oct 2025 11:23 AM (IST)
Tags :
Sara Khan Sunil Lahri Krish Pathak

Photo Gallery

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
