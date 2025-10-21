एक्सप्लोरर
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
सारा खान ने शादी के बाद पहली दिवाली सेलिब्रेट की है. सारा खान ने सोशल मीडिया पर पति के साथ दिवाली के जश्न की तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
सारा खान इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही हैं. शादीके बाद उन्होंने पहली दीवाली सेलिब्रेट की है.
Published at : 21 Oct 2025 11:23 AM (IST)
Tags :Sara Khan Sunil Lahri Krish Pathak
