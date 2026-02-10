'तू दो-दो लड़कियों के साथ...' पति पर फूटा 'वड़ा पाव गर्ल' का गुस्सा, जमाने के सामने उड़ा डाली धज्जियां
वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित की मैरिड लाइफ में इन दिनों बवाल मचा हुआ है.दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे पर किचड़ उछालने में लगे हुए हैं. हाल ही में चंद्रिका ने अपने पति को एक्सपोज किया है.
वड़ा पाव गर्ल के नाम से पॉपुलर चंद्रिका दीक्षित इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. दरअसल, पति युगम गेरा के संग उनका रिश्ता बिगड़ चुका है. चंद्रिका का कहना है कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है. वहीं, युगम कुछ अलग ही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं.
उनका कहना है कि चंद्रिका का कहीं और अफेयर चल रहा है. अब चंद्रिका ने अपने पति के लगाए आरोपों पर अपना रिएक्शन दिया है.दरअसल, चंद्रिका ने अपने इंस्टाग्राम र एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने पति युगम गेरा पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं.
मेरा मुंह मत खुलवा
अपने फोन में पति के चैट दिखाते हुए चंद्रिका कहती हैं,'तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है और तू क्या कर रहा था, दो-दो लड़कियों के साथ कार में. तू MMS बना वीडियो बना. मुझे फर्क नहीं पड़ता, दफा हो जा.दुकान का एक्सेस और तू..दोनों ही नहीं चाहिए मुझे.निकल यहां से और क्या कह रहा है कि तूने मुझे बनाया है.मैंने तुझे रोड से उठाकर महल में बैठाया है, वरना आज भी रैपिडो चला रहा होता.मुंह मत खुलवा मेरा.'
इससे पहले चंद्रकिा के पति ने चीटिंग के आरोपों पर बात करते हुए कहा था कि वो आज जितनी फेमर हैं, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं. युगम ने कहा कि उन्हीं की वजह से चंद्रिका दिल्ली में वड़ा पाव की दुकान खोल पाईं. युगम ने ये भी कहा कि वो चंद्रिका को किसी भी हाल में दुकान का एक्सेस नहीं देंगे. क्योंकि दुकान उनकी है.
युगम ने अपने वीडियो में ये भी कहा था,'चंद्रिका तू मुझसे इस दुकान का एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी. चाहे पेज का ले लेगी, लेकिन इस का कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये दुकान मैंने बनाई है. तुझे भी बनाने वाला मैं ही हूं.इस बात को ध्यान रखियो.उन्होंने वीडियो में ये भी दावा किया था कि जिस शख्स के साथ रील वीडियो शेयर कर रही है. उसके साथ भी अफेयर चल रहा है.'
युगम ने कहा था,'तू चाहे जिसके साथ भी घूम, जिस मर्जी को अपना नया आशिक बना.मुझे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कल को वो अगर मुझे इस दुकान पर दिख गया ना,तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा.
