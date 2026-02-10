हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 8 साल बाद इस ट्विस्ट के साथ मिलेंगे अभिर और अरमान, मुक्ति को करना पड़ेगा गैरेज में काम!

टीवी के पॉपुलर शोज में से एक माना जाने वाला ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी भी इन दिनों दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. शो में दिखाए जा रहे नए-नए ट्विस्ट एंड टर्न ने इसे और मेजदार बना दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Feb 2026 11:42 AM (IST)
ये रिश्ता क्या कहलाता है का वैसे तो पिछले कुछ वक्त से टीआरपी में बहुत बुरा हाल रहा है.लेकिन मेकर्स इस शो को मजेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. यही वजह है कि उन्होंने हाल ही में शो में 8 साल का लीप दिखाया है. लीप के बाद सबकुछ बदल चुका है.

अभिरा और अरमान दोनों अलग-अलग जिंदगी जी रहे हैं.एक-तरफ अभिरा अपनी बेटी मुक्ति की पढ़ाई के लिए दिन रात गैरेज में काम कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ अरमान का एटीट्यूड और बढ़ गया है और वो सिर्फ अपनी बेटी माइरा के साथ जिंदगी जीना चाहता है.

अरमान के प्यार ने बिगाड़ा माइरा को

अरमान के लिए माइरा से बढ़कर कुछ नहीं है. इतना ही नहीं बल्कि वो एक पल भी माइरा से दूर नहीं रह सकता है. उसके लाड़-प्यार ने उसकी बेटी को बिगाड़कर रख दिया है. यही, वजह है कि कई बार माइरा को कई स्कूलों से निकाला जा चुका है. वहीं, अभिरा की बेटी मुक्ति खूब पढ़ाई करती है और उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल चुका है.

हालांकि, अब अरमान अपनी बेटी माइरा को हॉस्टल भेजने वाला है, जिसे लेकर वो काफी परेशान है. क्योंकि माइरा और अरमान दोनों के लिए एक-दूसरे से अलग रहना मुश्किल है.इस बीच दादी सा अरमान को समझाती है कि तू स्ट्रांग बन और अपनी बेटी को भी बनने दे.

दूसरी तरफ मुक्ति स्कूल की फीस देखने के बाद वहां जाने से मना कर देती है. लेकिन, अभिरा उसे ऐसा करने से मना करती है. वो अपनी बेटी को समझाती है कि सबकुछ मैनेज कर लेगी. बस वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे.मुक्ति सोचती है कि वो गैरेज में काम कर अपनी मां की मदद करेगी.

लेकिन, अभिरा उसकी खूब डांट लगाती है.इसी दौरान बीच रास्ते अरमान की गाड़ी खराब हो जाती है. अरमान मैकेनिक को ढूंढ रहा होता है, वहां अभिरा आती है. अरमान और अभिरा अब एक-दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. ऐसे में इनका फिर से मिलना क्या नया ट्विस्ट लाएगा ये तो अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा.

Published at : 10 Feb 2026 11:42 AM (IST)
