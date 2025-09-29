'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बार-बार बन रही नंबर 1, इस हफ्ते मिले इतने व्यूज कि यकीन नहीं होगा!

बीते दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक से बढ़कर एक सीरीज देखने को मिली है. लेकिन हर किसी की जुबान पर सिर्फ आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का नाम ही छाया है. आइए जानते हैं इस हफ्ते ऑरमैक्स रिपोर्ट के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर किस सीरीज ने बटोरे कितने व्यूज और किसने मारी बाजी.

आर्यन खान के सिर पर सजा नंबर 1 का ताज

1. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

आर्यन खान ने इस सीरीज के जरिए पर्दे अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था. 18 सितंबर को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही छा गई. दर्शकों समेत क्रिटिक्स ने भी इसपर अपना खूब प्यार लुटाया था. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक इस सीरीज ने 5.7 मिलियन व्यूज बटोर लिया है.



2. द ट्रायल सीजन 2

काजोल का कोर्टरूम ड्रामा भी इस लिस्ट का हिस्सा है. जिओ हॉटस्टार पर इस सीरीज ने भर-भर के व्यूज बटोरे हैं लेकिन फिर भी ये आर्यन खान से पीछे रह गई. सीजन 2 में काजोल समेत पूरे स्टारकास्ट की खूब तारीफ भी की गई थी. ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार इसे 2.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.



3. सिक्सर सीजन 2

द वायरल फीवर की इस सीरीज में शिवांकित सिंह परिहार, बद्री चवन, करिश्मा सिंह समेत कई कलाकारों को देखा गया. इस क्रिकेट ड्रामा में दिखाई गई कहानी और इमोशन ने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है. ऑरमैक्स रिपोर्ट के मुताबिक व्यूवरशिप के मामले में इस सीरीज ने तीसरा स्थान दर्ज किया है और एमएक्स प्लेयर पर इसे 1.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.



4. डू यू वाना पार्टनर

तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी के तो इस सीरीज के जरिए कमाल ही कर दिया. दर्शकों ने दोनों की बॉन्डिंग और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी सराहा. लेकिन आर्यन खान की सीरीज के सामने दोनों हसीनाओं का टैलेंट भी फीका पड़ गया . ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 1.3 मिलियन व्यूज के साथ टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज की लिस्ट में इसे चौथा स्थान मिला है.





5. वेडनसडे सीजन 2

जेना ओर्टेगा की ये सीरीज भी लिस्ट का हिस्सा है. लेकिन इस बार इस हॉलीवुड सीरीज को इंडियन सीरीज से मुंह की खानी पड़ी. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक इस हफ्ते जेना ओर्टेगा की सीरीज को नेटफ्लिक्स पर 0.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.