टीम इंडिया ने दुबई में पाकिस्तान को रोमांचक टी20 फाइनल में पांच विकेट से हराकर अपना नौवां एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया. इसी के साथ पूरा देश भारतीय क्रिकेट टीम की जीत से झूम उठा. बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा के तमाम सितारे भी पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं. इन स्टार्स ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर भारतीय टीम की जमकर तारीफ़ की और इस जीत की बधाई भी दी.

अमिताभ बच्चन ने भारत की जीत पर की पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने पोस्ट करके पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के एक कमेंट पर चुटकी ली. बिग बी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "जीत गया !! .. अच्छा खेला 'अभिषेक बच्चन' .. इधर जबान लड़खड़ाई, और इधर, बिना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग किए, लड़खड़ा दिया दुश्मनों को. जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!!"

T 5516(i) - जीत गये !! 🇮🇳🇮🇳 .. well played 'Abhishek Bachchan' .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!

बोलती बंद !!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 28, 2025

विजय देवरकोंडा ने भारत की जीत का मनाया जश्न

विजय देवरकोंडा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर टीवी पर मैच देखते हुए एक क्लिप शेयर की और तिलक वर्मा की तारीफ़ करते हुए लिखा, "इंडियाआआआआआ. हमारे लड़के ने कमाल कर दिया."





प्रीति ज़िंटा ने जीत के लिए टीम इंडिया को दी बधाई

प्रीति ज़िंटा ने लिखा, "वाह!!! क्या खेल था. एशिया कप जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई! इस रोमांचक जीत के लिए तिलक, शिवम और कुलदीप को धन्यवाद टिंग! इंडिया वर्सेस पाक."

Wow !!! What a game. CONGRATULATIONS to Team India 🇮🇳 for winning the Asia Cup ! Thank you Tilak, Shivam & Kuldeep for this thrilling victory ❤️ Ting ! #indvspak2025 — Preity G Zinta (@realpreityzinta) September 28, 2025

रितेश देशमुख ने यूं दी टीम इंडिया को बधाई

रितेश देशमुख ने भारत को जीत की बधाई देते हुए पोस्ट में लिखा, "माथे पर तिलक!!! जय हिंद।"

Tilak on the forehead !!!

Jai Hind 🇮🇳 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 28, 2025

ममूटी भी टीम इंडिया की जीत से झूमे

मॉलीवुड के मेगास्टार ममूटी ने भी टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताई. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "टीम इंडिया ने एशिया कप सिर्फ़ जीता ही नहीं, बल्कि उस पर कब्ज़ा भी कर लिया. बिना एक भी हार के चैंपियन. बेहद शानदार!"

Team India didn't just win the Asia Cup, they owned it. Champions without a single defeat. Absolutely magnificent! 💙🏆#INDvsPAK #AsiaCupFinal pic.twitter.com/1zJqDqZaOo — Mammootty (@mammukka) September 28, 2025

विवेक ओबेरॉय ने टीम इंडिया के जुझारूपन की तारीफ़ की

अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने टीम के जुझारूपन की तारीफ़ करते हुए लिखा, "सामने कोई भी हो, भारत तिलक लगाकर ही घर भेजेगा. इस तरह का मैच हमें याद दिलाता है कि इंडिया क्यों मजबूत है, कुलदीप को उनके 4 विकेटों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मैच का रुख पलट दिया और टिलक का क्या 50 रन था! बेहद खूबसूरत लोग. एशिया चैंपियनंस होने पर गर्व है!"