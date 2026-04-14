ओटीटी पर 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में समय रैना के शो ने बाजी मार ली है. शो टॉप 5 में है और शानदार व्यूज मिले हैं. वहीं नागिन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज को भी फैंस ओटीटी पर पंसद कर रहे हैं. आइए लिस्ट पर डालते हैं नजर.

आईपीएल

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस लिस्ट में नंबर वन पर आईपीएल है. आईपीएल को 176.7 मिलियन व्यूज मिले. आईपीएल जियो हॉटस्टार पर आ रहा है.

'स्टिल अलाइव'

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर समय रैना का शो 'स्टिल अलाइव' है. इस शो को 12.5 मिलियन व्यूज मिले.





नागिन

तीसरे नबंर पर नागिन सीजन 7 बना हुआ है. ओटीटी पर शो जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है. टीवी पर शो कलर्स चैनल पर आता है. ओटीटी पर शो को 3.7 मिलियन व्यूज मिले.





कप्तान

चौथे नबंर पर शो कप्तान है. शो अमेजन एमएक्स प्लेयर आ रहा है. इस शो को 3.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.





तारक मेहता का उल्टा चश्मा

पांचवें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है. शो को 3.5 मिलियन व्यूज मिले है. शो को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.





लाफ्टर शेफ 3

छठे नंबर पर लाफ्टर शेफ की सीजन 3 है. शो टीवी पर कलर्स चैनल पर आता है और ओटीटी पर जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. शो को 3.5 मिलियन व्यूज मिले.

मामला लीगल है 2

सातवें नंबर पर मामला लीगल है 2 बना है. ये नेटफ्लिक्स की ओरिजनल सीरीज है. इस सीरीज को 3.4 मिलियन व्यूज मिले हैं.





पति ब्रह्मचारी

आठवें नंबर पर पति ब्रह्मचारी बना है. शो को 3.3 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो यूट्यूब और दंगल टीवी पर आता है.

अनुपमा

नौवें नंबर पर शो अनुपमा बना है. अनुपमा को जियो हॉटस्टार पर 3.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. शो का हाई वोल्टेज ड्रामा फैंस खूब देखते हैं.





स्प्लिट्सविला X6

दसवें नंबर पर स्प्लिट्सविला X6 बना हुआ है. शो जियो हॉटस्टार पर बना है. शो को 3 मिलियन व्यूज