एक्शन, रोमांस और कॉमेडी लेकर आ रहीं ये 7 विदेशी फिल्में, 14 से 26 नवंबर तक चलेगा हॉलीवुड का राज

अब 2025 में 'सीसु: रोड टू रिवेंज' में भी दर्शकों को ब्रूटल एक्शन सीन्स और इंटेंस वॉर सीक्वेंस देखने को मिलेंगे. इस हॉलीवुड फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें जोर्मा टोमिल्ला मुख्य भूमिका निभाएंगे. तो वहीं स्टीफन लैंग, रिचर्ड ब्रेक, अल्ना कलिना और जेरेमी कोरिगा जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. ये फिल्म 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.