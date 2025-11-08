हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्शन, रोमांस और कॉमेडी लेकर आ रहीं ये 7 विदेशी फिल्में, 14 से 26 नवंबर तक चलेगा हॉलीवुड का राज

एक्शन, रोमांस और कॉमेडी लेकर आ रहीं ये 7 विदेशी फिल्में, 14 से 26 नवंबर तक चलेगा हॉलीवुड का राज

Upcoming Hollywood Films: नवंबर का महीना सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास होगा. हॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना डंका बजाने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं इन मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट.

08 Nov 2025 09:19 PM (IST)
Upcoming Hollywood Films: नवंबर का महीना सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास होगा. हॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना डंका बजाने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं इन मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट.

इस महीने हॉलीवुड फिल्म लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलेगा. नवंबर के आने वाले दिनों 5 जबरदस्त हॉलीवुड फिल्में पर्दे पर दस्तक देने वाली है. यहां जानिए सभी फिल्मों के बारे में.

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर 'इन योर ड्रीम्स' का नाम शुमार है. ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में आपको एडवेंचर, एनीमेशन और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा और अभी से इसको लेकर फैंस की दीवानगी देखी जा सकती है.
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर 'इन योर ड्रीम्स' का नाम शुमार है. ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में आपको एडवेंचर, एनीमेशन और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा और अभी से इसको लेकर फैंस की दीवानगी देखी जा सकती है.
इन योर ड्रीम्स' अलेक्जेंडर वू और एरिक बेंसन द्वारा एनिमेटेड फिल्म है जिसमें दो भाई–बहन की कहानी दिखाई गई है. ये दोनों सिबलिंग्स अपने सपनों में एक जादुई दुनिया में सैंडमैन की तलाश में निकलते हैं. फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है और 14 नवंबर को आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
इन योर ड्रीम्स' अलेक्जेंडर वू और एरिक बेंसन द्वारा एनिमेटेड फिल्म है जिसमें दो भाई–बहन की कहानी दिखाई गई है. ये दोनों सिबलिंग्स अपने सपनों में एक जादुई दुनिया में सैंडमैन की तलाश में निकलते हैं. फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है और 14 नवंबर को आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
लिस्ट के अगले नंबर पर हॉलीवुड 'सीसु: रोड टू रिवेंज' का नाम शुमार है. इस एक्शन फिल्म के रिलीज का इंतजार फैंस को बेसब्री से है. जालमारी हेलैंडर इस फिल्म के निर्देशक है. 2022 में रिलीज इस फिल्म के प्रीक्वल सीसु को भी दर्शकों ने काफी सराहा था और इसके एक्शन सीन्स की बहुत तारीफ की थी.
लिस्ट के अगले नंबर पर हॉलीवुड 'सीसु: रोड टू रिवेंज' का नाम शुमार है. इस एक्शन फिल्म के रिलीज का इंतजार फैंस को बेसब्री से है. जालमारी हेलैंडर इस फिल्म के निर्देशक है. 2022 में रिलीज इस फिल्म के प्रीक्वल सीसु को भी दर्शकों ने काफी सराहा था और इसके एक्शन सीन्स की बहुत तारीफ की थी.
अब 2025 में 'सीसु: रोड टू रिवेंज' में भी दर्शकों को ब्रूटल एक्शन सीन्स और इंटेंस वॉर सीक्वेंस देखने को मिलेंगे. इस हॉलीवुड फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें जोर्मा टोमिल्ला मुख्य भूमिका निभाएंगे. तो वहीं स्टीफन लैंग, रिचर्ड ब्रेक, अल्ना कलिना और जेरेमी कोरिगा जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. ये फिल्म 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
अब 2025 में 'सीसु: रोड टू रिवेंज' में भी दर्शकों को ब्रूटल एक्शन सीन्स और इंटेंस वॉर सीक्वेंस देखने को मिलेंगे. इस हॉलीवुड फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें जोर्मा टोमिल्ला मुख्य भूमिका निभाएंगे. तो वहीं स्टीफन लैंग, रिचर्ड ब्रेक, अल्ना कलिना और जेरेमी कोरिगा जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. ये फिल्म 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
'द फैमिली प्लान 2' भी हॉलीवुड की अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट में शुमार है. साइमन सेलन जोन्स की इस फिल्म में उन्होंने एक्शन और कॉमेडी को बैलेंस करते हुए इसे बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी बिलकुल परफेक्ट एंटरटेनर बनाया है. फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं. बता दें, ये हॉलीवुड फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी.
'द फैमिली प्लान 2' भी हॉलीवुड की अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट में शुमार है. साइमन सेलन जोन्स की इस फिल्म में उन्होंने एक्शन और कॉमेडी को बैलेंस करते हुए इसे बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी बिलकुल परफेक्ट एंटरटेनर बनाया है. फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं. बता दें, ये हॉलीवुड फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी.
लिस्ट के अगले नंबर पर 'जिंगल बेल हिस्ट' का नाम शुमार है. ये परफेक्ट रॉमकॉम 26 नवंबर को थिएटर्स में बवाल मचाएगी. फिल्म की कहानी ऐसी है कि ये आपका दिल जीत लेगी. इसमें ओलिविया होल्ट और कॉनर स्वींडल्स ने लीड रोल प्ले किया है. जैसे–जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है वैसे ही दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच रोमांस भी पनपता है.
लिस्ट के अगले नंबर पर 'जिंगल बेल हिस्ट' का नाम शुमार है. ये परफेक्ट रॉमकॉम 26 नवंबर को थिएटर्स में बवाल मचाएगी. फिल्म की कहानी ऐसी है कि ये आपका दिल जीत लेगी. इसमें ओलिविया होल्ट और कॉनर स्वींडल्स ने लीड रोल प्ले किया है. जैसे–जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है वैसे ही दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच रोमांस भी पनपता है.
लिस्ट के आखिरी पर एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' का नाम शामिल है. बच्चों की ये फेवरेट एनिमेटेड सीरीज 26 नवंबर को रिलीज होगी. श्रद्धा कपूर भी इस एनिमेटेड फिल्म में जुडी हॉप्स के किरदार को अपनी आवाज देने वाली हैं.
लिस्ट के आखिरी पर एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' का नाम शामिल है. बच्चों की ये फेवरेट एनिमेटेड सीरीज 26 नवंबर को रिलीज होगी. श्रद्धा कपूर भी इस एनिमेटेड फिल्म में जुडी हॉप्स के किरदार को अपनी आवाज देने वाली हैं.
Published at : 08 Nov 2025 09:19 PM (IST)
