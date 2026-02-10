सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, 4100 करोड़ कमाकर मचाया था धमाका

हॉरर फिल्मों की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है. इसमें सबसे ज्यादा फेमस कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स है. फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' पिछले साल सितंबर 2025 में थिएटर में रिलीज हुई थी. ये फिल्म कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का नौवां और आखिरी पार्ट है. इस फिल्म को फैंस ने बहुत प्यार दिया था. फिल्म में बेन हार्डी और मिया टॉमलिंसन जैसे स्टार्स नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था और ये इस फ्रेंचायजी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनकर उभरी. अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है.

ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स

फिल्म को आप ओटीटी पर जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे. फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. फिल्म 13 फरवरी से स्ट्रीम होगी और इसे आप इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगू में देख सकते हैं. फिल्म की ओटीटी रिलीज थिएटर रिलीज के 5 महीने बाद हो रही है. जियो हॉटस्टार पर आप फिल्म को सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं. इसके अलावा अमेजन प्राइम पर फिल्म को रेंटल पर भी देख सकते हैं.

They’ve faced evil before. This time, it’s personal.#TheConjuringLastRites creeping into your screens this February on Friday the 13th in English, Hindi, Tamil and Telugu on JioHotstar. pic.twitter.com/kgKH32Y8jK — JioHotstar (@JioHotstar) January 26, 2026

जियो हॉटस्टार ने द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स की रिलीज डेट को कंफर्म करते हुए लिखा- उन्होंने बुराई को पहले भी फेस किया है लेकिन इस बार ये पर्सनल है. द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स 13 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर हिंदी, तमिल, तेलुगू और इंग्लिश में स्ट्रीम होगी. इसी के साथ उन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी शेयर किया.

द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 4100 करोड़ का बिजनेस किया है. ये कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे.

कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइजी 2013 में शुरू हुई थी और ये मोस्ट सक्सेसफुल हॉरर यूनिवर्स बन गया. फिल्म के सारे पार्ट्स को बहुत पसंद किया गया था. अब द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स के साथ इस फ्रेंचाइजी स्टॉप लगा दिया गया है.