'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का सीजन 2 आएगा या नहीं? शो के सबसे चर्चित चेहरे ने किया खुलासा

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इस साल का सबसे चर्चित शो बन चुका है. इस शो के साथ आर्यन खान ने खुद को बतौर बेहतरीन डायरेक्टर स्थापित कर लिया है. शो ने एक साथ कई लोगों का कमबैक भी कराया. सालों बाद 'गुप्त' फिल्म का गाना दोबारा से देखा जाने लगा, तो एनिमल से कमबैक कर चुके बॉबी देओल को फिर से इस सीरीज ने दर्शकों को चहेता बना दिया.

हालांकि, इस सीरीज से अगर किसी का असली कमबैक हुआ है तो वो हैं शो में जरज का किरदार निभाने वाले एक्टर रजत बेदी का. उन्होंने करीब 15 साल बाद दोबारा पर्दे पर वापसी की और उनके काम को सराहा भी गया. इस सीरीज के पॉपुलर होने के बाद फैंस अब शाहरुख के बेटे से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इसका सीजन 2 भी जल्द ले आएं.

आएगा 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2'

अब खुद रजत बेदी ने इस बारे में इतना बड़ा खुलासा किया है कि दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. उन्होंने न्यूज 18 शोशा से बातचीत में इस बारे में बताया है. उन्होंने पुष्टि की है कि इस सीरीज का सेकेंड सीजन भी आएगा.

रजत ने कहा, 'हां शो का दूसरा सीजन बन रहा है. इस पर काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस सीजन में दर्शक मुझे और भी ज्यादा देख पाएंगे.'

हालांकि, ये सीजन कब तक आएगा अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2' के बारे में

शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज ने इस सीरीज का प्रोडक्शन संभाला है. लक्ष्य, राघव जुयाल और मनोज पाहवा, बॉबी देओल के अलावा इस शो के हर एपीसोड में कोई न कोई बड़ा चेहरा दिखा, जैसे कभी रणवीर सिंह तो कभी रणबीर कपूर.

अर्जुन कपूर, जाह्नवी, शनाया से लेकर करण जौहर जैसे बड़े सितारों का भी कैमियो रहा इसमें. इतना ही नहीं आमिर, सलमान और शाहरुख जैसे सुपरस्टार्स भी आर्यन को सहारा देते दिखे. ये सीरीज बॉलीवुड की दुनिया को 90s के फिल्मी स्टाइल में नए तड़के से दिखाता है. नेटफ्लिक्स पर आने के बाद से लगातार ये शो टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है.