बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज हो गई है. 28 नवंबर को रिलीज हुई ये म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है. 'तेरे इश्क में' को पर्दे पर आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर बज बनने लगा है. आइए जानते हैं 'तेरे इश्क में' कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क में' के ओटीटी राइट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. हालांकि फिल्म की डील कितने में हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में साफ है कि कृति सेनन और धनुष की फिल्म थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.

'तेरे इश्क में' ओटीटी पर कब आएगी?

आमतौर पर कोई भी बॉलीवुड फिल्म थिएटर रिलीज के 4 से 8 हफ्ते बाद ही ओटीटी पर दस्तक देती है. ऐसे में 'तेरे इश्क में' भी इसी नियम के तहत ओटीटी पर रिलीज होगी. अगर फिल्म इस नियम को फॉलो करती है तो ये 26 दिसंबर 2025 से 23 जनवरी 2026 के बीच ओटीटी पर रिलीज हो सकती है. हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

'तेरे इश्क में' की स्टार कास्ट और बजट

'तेरे इश्क में' को 'रांझणा' फेम डायरेक्टर आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है और फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने कंपोज किया है. फिल्म में कृति सेनन और धनुष लीड रोल निभाते दिखाई दिए हैं. इसके अलावा प्रकाश राज, माहिर मोहिउद्दीन, सुशील दहिया और रेडिन किंग्सले भी अहम रोल अदा करते नजर आए हैं. रिपब्लिक भारत में छपी एक खबर के मुताबिक 'तेरे इश्क में' का बजट 70 से 100 करोड़ रुपए है.

'तेरे इश्क में' के स्टार कास्ट की फीस

धनुष ने 'तेरे इश्क में' शंकर का किरदार निभाया है जिसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए फीस वसूल की है. वहीं कृति सेनन ने मुक्ति का रोल निभाने के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.