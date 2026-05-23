ओटीटी पर रिलीज हुई सोनाक्षी सिन्हा की 'सिस्टम', जानें- इस फिल्म को देखने की 5 वजहें

'सिस्टम' अश्विनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित एक इंटेंस हिंदी कोर्टरूम क्राइम ड्रामा है. इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका पहली बार एक साथ नजर आ रही हैं, जो भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत संघर्ष से जुड़े एक मामले में फंसी लीगल प्रोफेशनल्स की भूमिका है. चलिए यहां जानते हैं इसे कहां देख सकते हैं? साथ ही ये भी जानेंगे कि वे कौन सी 5 वजहें हैं जो इसे मस्ट वॉच फिल्म बनाती हैं.

कहां रिलीज हुई है सिस्टम?

बता दें कि सिस्टम 22 मई 2026 से अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. यह हिंदी में ओरिजनली रिलीज किया गया है और इसे तेलुगु और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में डब वर्जन में रिलीज किया गया है ताकि इसे दुनिया भर के दर्शक देख सकें.

क्या है सिस्टम की कहानी?

कहानी नेहा राजवंश (सोनाक्षी सिन्हा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सरकारी वकील है और अपने पिता की प्रेस्टिजियस लॉ फर्म में पार्टनरशिप हासिल करने के लिए लगातार दस केस जीतना चाहती हैय इस सफर में उसकी मुलाकात सारिका रावत (ज्योतिका) से होती है, जो एक कोर्टरूम स्टेनोग्राफर है और उसे कानूनी व्यवस्था की पेचीदगियों को समझने में मदद करती है. जैसे-जैसे उनकी कोर्टरूम जीत भ्रष्टाचार को उजागर करने लगती है, नेहा को एक आखिरी केस सौंपा जाता है, जिसमें उसका सामना उसके अपने पिता रवि राजवंश से होता है.

फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका के अलावा आशुतोष गोवारिकर, गौरव पांडे और प्रीति अग्रवाल ने साथ अहम भूमिका निभाई है. पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बलिगा द्वारा बावेजा स्टूडियोज के बैनर तले इसे बनाया गया है.

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सोनाक्षी की 'सिस्टम' देखने की ये हैं 5 वजहें

1-सिस्टम एक रेगुलर कोर्टरूम ड्रामा नहीं है इसमें एक मर्डर मिस्ट्री है जो इसे दिलचस्प बनाती है.

2 इस फिल्म का क्लाइमेक्स काफी चौंकाने वाला है और आप मर्डरर को जानने के लिए आखिर तक सीट से चिपके रहेंगे.

3 फिल्म में कोर्ट रूम की बहस से ज्यादा उन लोगों की जिंदगी पर फोकस किया गया है जिनकी जिंदगी मुकदमों के चलते जूझती है.

4- सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका की दमदार एक्टिंग इस फिल्म को देखने की वजह बनती है.

5- सोशल मीडिय़ा पर फिल्म की खूब तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा है, “ सिस्टम शानदार है, भावनाओं से भरपूर है और तीनों कलाकारों का दमदार प्रदर्शन है .ज्योतिका इस तरह की और भी दमदार भूमिकाओं की हकदार हैं.”

बता दें कि एबीपी न्यूज ने सिस्टम को 5 में से 3 की रेटिंग दी है और इसे दिलचस्प फिल्म बताया है.

#System is Brilliant, filled with emotions and powerpacked performance from all the three #Jyotika deserves more solid role like this ❤️ Sharika 😍❤️ pic.twitter.com/47rj3L1T2A — Ranjith prabu (@Ranjithprabu) May 21, 2026

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