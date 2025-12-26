हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' वॉल्यूम 2 देख भड़के नेटीजंस, मिली बॉबी ब्राउन की एक्टिंग से हुए निराश

Netizens Reaction On Stranger Things Vol 2: 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का दूसरा पार्ट रिलीज हो चुका है. सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा है. लेकिन इस बार सीरीज ने फैंस को निराश किया है. जानें फैंस का रिएक्शन

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Dec 2025 06:31 PM (IST)


'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' के वॉल्यूम 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. अब फाइनली ये पार्ट भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है. अब फाइनल एपिसोड के साथ इस हिट सीरीज की समाप्ति हो जाएगी. लेकिन वॉल्यूम 2 के तीन एपीसोड देखने के बाद फैंस के बीच निराशा देखी जाती है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. जानिए क्या कहना है फैंस का. 

'बहुत डिसप्पॉइंटिंग और ओवर हाइप्ड... '
सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन का बाढ़ आ चुका है. सभी 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' के वॉल्यूम 2 को लेकर अपना रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. लेकिन ज्यादातर नेटीजंस इस पार्ट को देखने के बाद निराश हो गए हैं. यूजर्स का कहना है कि वॉल्यूम 2 काफी बोरिंग और डिसप्पॉइंटिंग था. 

एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि, 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के वॉल्यूम 2 के बारे में मेरी सटीक भावनाएं , ऐसा लगता है कि मुझे अब ये भी पता नहीं कि विलेन कौन हैं? क्या ये वेक्ना है या कोई वोक एजेंडा? या एक कॉम्प्लेक्स कहानी को जानबूझकर 8 एपीसोड में डाला जा रहा है. '

इसके बाद दूसरे यूजर ने अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' देखने के बाद अपनी निराशा जाहिर की. यूजर ने लिखा कि, 'मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 2 देखा, बहुत ही बोरिंग और ओवर हाइप्ड. वॉल्यूम 1 काफी बेटर था. वॉल्यूम 2 एक इमोशनल और बोरिंग सेटअप है.'

मिली बॉबी ब्राउन के एक्टिंग से निराश हुए फैंस
ट्विटर और इंस्टाग्राम पर नेटिजंस 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' वॉल्यूम 2 को लेकर अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं. किसी को कहानी बोरिंग लगी तो कई लोगों ने इसे कॉम्प्लेक्स कहा. लेकिन देखा जा सकता है कि यूजर्स अब स्टारकास्ट के परफॉर्मेंस से भी निराश हैं.

कई लोगों को 'स्ट्रेंजर थिंग्स' की इलेवन यानी मिली बॉबी ब्राउन की एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. यूजर्स ने पोस्ट्स शेयर कर बताया कि इस बार उनके परफॉर्मेंस में उतना दम नहीं था और इमोशनल डेप्थ की कमी भी देखी गई. नेटीजंस का कहना है कि चौथे सीजन तक उन्होंने फैंस को इंप्रेस किया लेकिन अब फिर पांचवें सीजन में उनके कैरेक्टर में बचपना देखने को मिल रहा है. 

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' के बारे में
डफर ब्रदर्स की हिट सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते जा रही है. 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' वॉल्यूम 2 कल यानी 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और इसके साथ ही सीरीज के 7 एपिसोड पूरे हो चुके हैं. मेकर्स ने ऐलान किया है कि इसके फाइनल एपीसोड को न्यू ईयर इव के मौके पर रिलीज किया जाएगा.

नए एपिसोड्स में कई शॉकिंग ट्विस्ट्स और फैंस के फेवरेट स्टार्स की वापसी देखी गई. सीरीज अपनी एंडिंग की ओर बढ़ रही है और फैंस भी इसके इंतजार में हैं कि आने वाले एपीसोड में हॉकिन्स के भविष्य का क्या होगा.

Published at : 26 Dec 2025 06:30 PM (IST)
Millie Bobby Brown Stranger Things 5 Duffer Brothers
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

