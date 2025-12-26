'वॉर 2' नहीं चली तो ड्रिस्टीब्यूटर के नुकसान की भरपाई कर दी यशराज फिल्म्स ने, लौटाए इतने करोड़

अयान मुखर्जी की फिल्म 'वॉर 2' को इसी साल 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर तगड़ा हाइप देखा गया था. लोगों ने उम्मीद की थी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर बवंडर ले आएगी लेकिन फिल्म रिलीज के बाद हुआ इसका बिल्कुल उल्टा. अब 'वॉर 2' के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर नागा वामसी ने फिल्म से हुए लॉस को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा खुलासा किया है.

यशराज फिल्म्स ने लौटाए 18 करोड़

साउथ इंडस्ट्री के जाने-माने प्रोड्यूसर नागा वामसी 'वॉर 2' के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर थे. हैदराबाद में हुए प्री रिलीज इवेंट में उन्होंने फिल्म को लेकर बहुत हाइप क्रिएट किया था. जूनियर एनटीआर के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर प्रोड्यूसर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे.

अब ग्रेट आंध्रा संग अपनी खास बातचीत में प्रोड्यूसर ने फिल्म के फेलियर और अपने लॉस को लेकर सफाई दी है. 'वॉर 2' के बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म करने के बाद ये अफवाहें उड़ने लगी कि नागा वामसी ने इसपर अपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे.

इसपर फिल्म के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने का कि, 'ट्विटर पर हर कोई अटकलें लगाता रहता है कि वॉर 2 से मुझे कितना नुकसान हुआ है. मैंने इसे 68 करोड़ में खरीदा. इससे मुझे 35-40 करोड़ का शेयर मिला. यशराज फिल्म्स ने मुझे 18 करोड़ रुपए वापस करने के लिए फोन किया. मैंने पहले ही शर्त को सामने रख दिया था. बॉम्बे बेस्ड कंपनी और कमर्शियल प्रोडक्शन हाउस होने के बावजूद वो अपनी बात पर कायम रहे और इस रकम को वापस कर दिया. इसलिए मुझे यहां शायद ही किसी नुकसान का सामना करना पड़ा. '



'तेलुगु में हमारा नेट हिंदी से बड़ा होना चाहिए... '

हैदराबाद में 'वॉर 2' का प्री रिलीज इवेंट ऑर्गनाइज किया गया था. यहां नागा वामसी ने फिल्म के रिलीज और जूनियर एनटीआर के बॉलीवुड डेब्यू के लिए गजब का हाइप क्रिएट किया था. अपने स्पीच में 'वॉर 2' के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर ने ये तक कह दिया कि, 'तेलुगु में हमारा नेट हिंदी बड़ा होना चाहिए और इसे देवरा की ओपनिंग से दस गुना बड़ा बनाना होगा. अन्ना ने आज हमारे लिए अपना कॉलर उठाया है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो पूरे भारत में ऐसा कर सकें.'

'यदि आप इस फिल्म को देखते हैं और संतुष्ट नहीं होते तो मैं आपको फिर कभी मेरी फिल्में देखने के लिए नहीं कहूंगा.' 'वॉर 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद लोगों ने नागा वामसी के फिल्म से हुए लॉस के बारे बात करना शुरू कर दिया.

'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की ये स्पाई एक्शन फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. फिल्म में कियारा आडवाणी को भू मुख्य भूमिका में देखा गया था. इसके कलेक्शन की बात करें तो इसने वर्ल्डवाइड 364.35 करोड़ रुपए कमाए तो वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस में इसकी कमाई बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक 185.13 करोड़ रही.