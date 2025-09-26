हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'स्ट्रेंजर थिंग्स' से जुड़ी इन 5 वजहों से नवंबर-दिसंबर में सबसे ज्यादा देखा जाएगा नेटफ्लिक्स!

'स्ट्रेंजर थिंग्स' से जुड़ी इन 5 वजहों से नवंबर-दिसंबर में सबसे ज्यादा देखा जाएगा नेटफ्लिक्स!

Stranger Things: हॉलीवुड की ये सीरीज जल्द ओटीटी पर दस्तक देगी. टीजर में मेकर्स ने सीरीज को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि इस बार ऐसी कई चीजें हैं जिस वजह से सीरीज को सबसे ज्यादा देखा जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Sep 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

ऑडियंस की फेवरेट हॉलीवुड सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' लगातार 2016 से फैंस को एंटरटेन कर रहा है. अब इसका पांचवां और आखिरी सीजन भी दर्शकों के मनोरंजन के लिए तैयार है.

अब हाल ही में रिलीज किए एक टीजर में मेकर्स ने फैंस को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस सीजन कई चीजें खास होने वाली है. इस वजह से नवंबर-दिसंबर के महीने में ये सीरीज सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन सकती है.

ये बातें बनाएंगी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को और भी खास
'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' की कहानी इस बार वाकई काफी दिलचस्प होने वाली है. इस सीजन आपको हॉकिन्स में डर का माहौल देखने को मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट पूरे शहर में क्वारंटाइन लगा कर सेना के साथ इलेवन की तलाश करेगी.

इतना ही नहीं इस सीजन कई गहरे राज से भी पर्दा उठेगा. आइए जानते हैं वो पांच बड़ी वजह जो इस सीजन को और भी स्पेशल बनाने वाली है. 

  1. गुरुवार को रिलीज हुए एक टीजर में मेकर्स समेत स्टारकास्ट ने ये दावा किया कि स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवा सीजन एक्शन के मामले में काफी दिलचस्प होने वाला है. इस साई-फाई सीरीज के 5वें सीजन में आपको स्टारकास्ट का पावर पैक्ड एक्शन और कई इंटेंस सीन्स देखने को मिलेंगे. 
  2. सीरीज के क्रिएटर रॉस डफर ने बताया कि ये सीजन विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन और स्टोरी के मामले में काफी पवार पैक्ड होने वाला है. ये सीजन आखिरी होने वाला है और इस वजह से इस बार दर्शकों को एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज मिलेगा.
  3. सीरीज में इलेवन का किरदार निभाने वाली मिली बॉबी ब्राऊन का कहना है कि, 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का आने वाला सीजन एडवेंचर और मिशन के बारे में है. इस बार कोई वॉकी टॉकी पर बात नहीं होगी बल्कि इंटेंस एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे. 
  4. इसके साथ माइक व्हीलर की भूमिका निभाने वाले फिन वुल्फहार्ड ने भी दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए बताया कि सीजन 5 अब तक का सबसे बड़ा दांव होने वाला है.
  5.  इतना ही नहीं मेकर्स समेत बाकी की स्टारकास्ट का कहना है कि आने वाले सीजन में बुराई के साथ अच्छाई की लड़ाई होगी और इस सीजन की एंडिंग भी फैंस को पूरी तरह से इंप्रेस भी करेगी. 

कब और कहां देखें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5?
इस सीजन आपको पुराने किरदारों के साथ कई नए कैरेक्टर्स को भी देखने का मौका मिलेगा जो इस सीजन के सक्सेस में अपना अहम योगदान देने वाले हैं. नेल फिशर, जेक कोन्नेली, एलेक्स बॉक्स और लिंडा हेमिल्टन जैसे नए कलाकर इस सीजन का हिस्सा बनेंगे. 

बता दें, 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' को इस बार तीन हिस्सों में रिलीज किया जाएगा. इसका पहला पार्ट 4 एपिसोड्स के साथ 26 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार होगा. तो वहीं आगे के दो एपिसोड्स क्रिसमस के मौके पर रिलीज किए जाएंगे. आठवें और फाइनल एपिसोड को मेकर्स ने न्यू ईयर इव में रिलीज करने का फैसला किया है.

Published at : 26 Sep 2025 04:33 PM (IST)
