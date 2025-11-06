बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ लौट रही हैं. ऐसी जिम्मेदारी जिस पर सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा ऐसे बात नहीं होती जैसी सोनाली बेंद्रे करती हैं. ये जिम्मेदारी पेट्स की देखभाल और पैरैंटिंग से जुड़ी हुई है.

लोग पेट्स पालते हैं लेकिन कई बार उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी देखभाल करने का सही-तरीका क्या है. इस बारे में साइंटिफिक और इमोशनल दोनों पहलुओं के साथ सोनाली अपने पॉडकास्ट जिसका नाम है 'द हैप्पी पॉडकास्ट' के सीजन 2 के साथ फिर से लौट रही हैं. इसी संदर्भ में सोनाली ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और कई सारी ऐसी बातें बताईं जो हर पेट लवर को जरूर जाननी चाहिए.

ऐसे अलग सब्जेक्ट पर पॉडकास्ट लाने की जरूरत क्यों हुई महसूस?

आजकल सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट करते हुए लोगों से इंटरैक्ट करते हैं. लेकिन पेट्स पर बात करने वाले ऐसे इंटरव्यूज और शोज या तो हैं ही नहीं, जो सही बात बताएं और हैं भी तो कई बार भ्रामक जानकारियों से भरे हुए.

सोनाली का कहना था कि उन्होंने उनके पेट को देखने वाले डॉक्टर ने सलाह दी कि आप ऐसा कुछ क्यों नहीं लातीं जो पेट लवर्स के लिए सच में फायदेमंद हो. इसलिए उन्होंने इस बारे में सोचा. सोनाली ने बताया, 'सोशल मीडिया पर बहुत सारा कंटेंट तो है कि क्या खिलाएं कैसे खिलाएं कैसे रखें अपने पेट्स को, लेकिन उनमें से बहुत सी चीजें गलत होती हैं या भ्रामक होती हैं. इसलिए एक अच्छे पैरेंट्स की तरह मुझे इस बारे में कुछ करने की जरूरत पड़ी.'





पेट्स के साथ पैरेंट्स के बिहेवियर पर क्या बताया सोनाली ने?

सोनाली ने बताया कि पेट लवर्स पेट्स तो पाल लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिर उनका ध्यान कैसे रखा जाए. उनके इमोशनल पहलुओं पर कैसे गौर किया जाए. भले ही पैरेंट्स अपने पेट्स को बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनकी पैरेंटिंग को लेकर समझ-बूझ भरे फैसलों की जरूरत पड़ती है.

सोनाली कहती हैं, 'पेट्स बच्चों की तरह होते हैं. उन्होंने बचपन में हो सकता है कोई ट्रॉमा सहा हो या फिर वो इमोशनली बहुत परेशान हो, लेकिन वो अपने मुंह से आपको बता तो नहीं सकता. उन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमने सेलेब्रिटी पेट पैरेंट्स और एक्सपर्ट्स को भी अपने पॉडकास्ट में अपनी राय रखने के लिए बुलाया.'

पॉडकास्ट में क्या नया सीखने को मिलेगा?

इस सवाल के जवाब में सोनाली कहती हैं, 'बहुत कुछ. इस पर ह्युमन और साइंटिफिक दोनों तरह के अप्रोच अपनाए गए हैं. एक्सपर्ट्स वो जरूरी बातें बताएंगे जो पेट लवर्स को अवेयर करेंगे कि कैसे पेट का ख्याल रखें. तो वहीं रोहन जोशी, रेमो डिसूजा, डायना पेंटी, कुब्रा सैत, करण वाही, तुषार कपूर जैसे कई स्टार्स भी आएंगे जो अपने पेट्स के बारे में मजेदार किस्से भी शेयर करेंगे जो इस पॉडकास्ट को और भी इंट्रेस्टिंग बनाएगा और इमोशनल पहलुओं को भी छुएगा.'





सोनाली बेंद्रे ने हमारे कई सवालों के जवाब भी दिए जैसे-

मेंटल वेल बीइंग के लिए पेट्स कितने जरूरी हैं ? इसके जवाब में सोनाली कहती हैं कि पेट्स आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अगर घर में बच्चे हैं तो वो उनके साथ खुश महसूस करते हैं और उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद भी मिलती है क्योंकि बच्चों में केयरिंग का भाव पैदा होता है.

हमने जब सोनाली से पूछा कि स्ट्रीट डॉग्स या फिर किसी खास नस्ल के डॉग्स को पालने के बीच क्या फर्क है ? तो इसके जवाब में सोनाली कहती हैं, ' पेट पेट होता है वो चाहे स्ट्रीट डॉग हो या फिर किसी खास नस्ल का विदेशी डॉग, अगर हमने उसे पाला है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे वैसे ही प्यार करें. मैं जजमेंटल होकर ये नहीं कह सकती कि किसे क्या पालना चाहिए, ये लोगों का अपना फैसला है, लेकिन ये जरूर कह सकती हूं कि नस्ल कोई भी हो, उन्हें बच्चों की तरह ही केयर दें. '

सोनाली ने इस सवाल के जवाब में कि उन्होंने फिल्में कीं, उसके बाद पति पत्नी और पंगा जैसे शोज में भी दिखीं, इसके बाद उन्हें ऐसा पॉडकास्ट लाने की क्यों सूझी जो सोशल वर्क ज्यादा है. तो सोनाली ने बताया कि वो खुद एक पैरेंट हैं और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है. इसलिए उन्होंने लोगों को ज्यादा सटीक और मनोरंजक तरीके से जानकारी देने के लिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत की.

सोनाली ने ये भी बताया कि वो कैंसर से उबरने के बाद स्पिरिचुअलिटी के काफी करीब पहुंच चुकी हैं और इस तरह के सोशल वर्क के बाद उन्हें खुशी मिलती है और अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद अगर हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो हम किस्मत वाले हैं.

कब आ रहा है सोनाली का पॉडकास्ट

'द हैप्पी पॉडकास्ट सीजन 2' देशभर के दर्शकों को प्रभावित करने के लिए 7 नवंबर से रोज पॉड नाम के यूट्यूब चैनल पर आने वाला है. तो अगर आप पेट लवर हैं तो तैयार हो जाएं ऐसे खास पॉडकास्ट को सुनने और देखने के लिए.